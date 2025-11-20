Red Bull rompe las leyes de la física en la isla de El Hierro

Red Bull ha conseguido en El Hierro algo que parecía impensable después de que un piloto de wingsuit -un traje con alas utilizado para planear-, haya logrado volar manteniendo la altura, e incluso, ganando altitud. Todo un desafío para la física.
El pionero austríaco del wingsuit Peter Salzmann consiguió un hito mundial elevándose como un pájaro y ganando altitud en pleno vuelo gracias a un innovador traje inspirado en la tecnología de la Fórmula Uno.
En los acantilados volcánicos de El Hierro, Peter Salzmann llevó el vuelo humano un paso más cerca de cómo lo hacen las aves, según al propia compañía, ya que, por primera vez en la historia, un piloto de wingsuit que utiliza un ala de perfil ha logrado planear sin motor, manteniendo e incluso ganando altitud, en lugar de simplemente descender hacia la Tierra.
Volando con un ala de perfil especialmente diseñada y unida a su wingsuit, Salzmann aprovechó las corrientes ascendentes a lo largo de una cresta montañosa, ganando hasta 67 metros de altitud durante el vuelo. Esa altura equivale aproximadamente a un edificio de 22 plantas, y es algo que nunca se había conseguido antes en un vuelo con wingsuit en condiciones de viento moderadas.
“Pude pasar un punto, planear junto a la montaña, girar y, después de 40 segundos de vuelo, volver a pasar por el mismo lugar, pero más alto”, explica Salzmann en la web de Red Bull.
Salzmann voló durante 160 segundos a lo largo de la cresta, incluidos los 67 metros de ganancia en su mejor ascenso. Mientras planeaba, realizó varios giros de 180 grados, con menos de 200 metros de pérdida de altura. A modo de referencia, un vuelo estándar en wingsuit suele perder diez veces más altitud en la misma duración.
Lo que hace aún más destacable el logro es el viento relativamente suave. La mayoría de intentos de vuelo ascendente con wingsuit han requerido vientos extremos de 120 km/h o más, condiciones que solo se dan en lugares muy específicos. Salzmann consiguió un vuelo estable con vientos de 40 km/h, del tipo que los parapentistas vuelan con comodidad.
Tecnología de la propia Red Bull
La clave está en el ala de perfil: una superficie aerodinámica ligera diseñada para aumentar la sustentación sin convertir al piloto en un parapentista o un ala delta, que utilizan alas mucho más grandes para ascender. El ala de perfil le permitió aprovechar el viento para ascender, manteniendo al mismo tiempo la sensación propia de un vuelo en wingsuit.
El ala fue desarrollada con Red Bull Advanced Technologies, utilizando las mismas simulaciones informáticas de alta precisión que se emplean para diseñar coches de Fórmula 1. El especialista austríaco en wingsuit Andreas Podlipnik diseñó y construyó el ala, definiendo cómo debía comportarse para que Salzmann pudiera maniobrar cerca de la cresta, donde el aire ascendente es más fuerte, pero también donde hay menos margen de error.
El vuelo con ala de perfil ha sido el más desafiante de la carrera de Salzmann. Controlar simultáneamente el wingsuit y el ala requiere una habilidad extraordinaria. “Tuve que volar el ala muy cerca del punto de pérdida, porque ahí es donde genera más sustentación con ese alto ángulo de ataque”, explicó Salzmann. “Como tanto la sustentación como la corriente ascendente no son constantes, tuve que volar con muchísima sensibilidad y corregir activamente dirección y ángulos en todo momento”.