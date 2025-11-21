Alertan que el Banco de Sangre de Canarias está en riesgo: “El SCS desprecia a los trabajadores y muestra indiferencia total”

El sindicato de Comisiones de Base (Co.bas) ha denunciado este viernes que el Servicio Canario de la Salud (SCS) no está utilizando las listas de contratación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) para cubrir vacantes, refuerzos, bajas y vacaciones en el Banco de Sangre del archipiélago.
Por este motivo, han anunciado que empleados del Banco de Sangre de Canarias vuelven a concentrarse ante las instalaciones de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, que ha heredado las competencias del extinto ICHH, “ante la indiferencia del Servicio Canario de la Salud por cubrir las necesidades de personal”.
Al no hacer uso de estas listas de contratación, el sindicato considera que el SCS está “despreciando a más de 30 trabajadores formados, que llevaban años cubriendo estas necesidades temporales”, lo que asegura que “está afectando a la obtención de donaciones de sangre y a la gestión y el procesamiento de los hemocomponentes que se envían a los hospitales”.
“Si bien algunas necesidades se están cubriendo parcialmente con personal de las gerencias destinado en comisión de servicios” a esta nueva Dirección General, “este personal tiene contratos muy cortos, en su mayoría de menos de cuatro meses y, una vez que finalizan, destinan a nuevo personal, lo que está suponiendo un sobreesfuerzo para los profesionales que, además de atender sus tareas, han de estar formando, uno tras otro, a este personal temporal, con la evidente repercusión en el funcionamiento del Banco de Sangre”, refiere Co.bas en un comunicado.