Santa Cruz de la Palma enciende su Navidad con un espectáculo renovado de luz y color de 300 drones ante 20.000 personas

Santa Cruz de La Palma dio el pistoletazo de salida a la Navidad con un acto multitudinario que devolvió la luz, el color y la magia a la capital palmera este sábado, 29 de noviembre, con un renovado espectáculo de 300 drones que puso la guinda a una espectacular noche donde se procedió al encendido del alumbrado navideño.
Pasadas las 21:30 horas, el cielo de la capital palmera se iluminó de color y luz donde alrededor de 20.000 personas se concentraron en la avenida Marítima y las calles aledañas para asistir a este momento tan esperado de las fiestas y que tuvo que aplazarse a este día tras la suspensión el pasado 22 de noviembre por las condiciones meteorológicas debido a la lluvia.
En esta edición, el cielo de Santa Cruz de La Palma se llenó de imágenes vinculadas a la navidad y de elementos emblemáticos del municipio, como el skyline de la capital palmera o el monumento escultórico a Los Divinos, ubicado en la plaza Vandale, entre otros motivos reconocibles para vecinos y visitantes.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, señaló que “este encendido marca el inicio de la Navidad en nuestra ciudad, un momento que cada año reúne a vecinos, vecinas y visitantes en un ambiente de ilusión y unidad”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Raico Arrocha, destacó que “el espectáculo de drones se ha convertido en una de las citas más esperadas del programa navideño, una propuesta que combina tradición e innovación y que queremos seguir consolidando”. Además, subrayó que “la participación de la ciudadanía demuestra el arraigo de este acto y el interés por disfrutar juntos del comienzo de las fiestas”.
La música y el ambiente festivo hicieron vibrar el casco histórico de la ciudad. Las luces, el público y la combinación entre tecnología y tradición, convirtieron el acto en un punto de encuentro para familias, jóvenes y mayores, creando una atmósfera que anunciaba la llegada de un mes repleto de actividades y celebraciones que coincidió precisamente con la celebración de la jornada comercial La Noche de las Estrellas, de un gran atractivo para la dinamización local.