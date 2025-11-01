Santa Cruz llega a un acuerdo para recuperar los tres molinos de viento en el Suroeste

El Pleno del Ayuntamiento capitalino aprobó ayer, por unanimidad, una moción defendida por el PSOE, y transaccionada con el equipo de gobierno (CC y PP), para impulsar la recuperación, protección y puesta en valor de los tres molinos de viento ubicados en el Suroeste como patrimonio histórico, cultural y etnográfico del municipio.
La socialista, Elena Mateo, explicó que el acuerdo se centra en impulsar la redacción de un proyecto técnico que permita recuperar de una vez los molinos que aún siguen en pie en Barranco Grande, Llano del Moro y Cuevas Blancas. Para ello, se pide destinar dotación económica en el próximo presupuesto municipal, así como redactar un estudio técnico jurídico que proponga una delimitación urbanística de estos vestigios que se encuentran en solares privados.
Asimismo, la moción defiende crear los mecanismos necesarios jurídicos y patrimoniales para la incorporación de estas históricas infraestructuras al dominio público municipal, lo que permitirá al consistorio poder actuar en su conservación.
No es la primera vez que el Ayuntamiento aboga por la defensa de los molinos, pero problemas urbanísticos hicieron inviable llevarla a cabo. Con el acuerdo, se fijan ahora los pasos a dar, que pasan por incluirlos en la revisión del Plan General, así como en instar al Cabildo y al Gobierno de Canarias a mantener la colaboración con el Ayuntamiento en el marco de las competencias de patrimonio cultural.
Por otra parte, el Pleno también respaldó otra moción del PSOE, transaccionada con el gobierno local y Vox, para incluir en futuras ediciones de Plenilunio la ampliación de su ámbito de programación a zonas comerciales de las Ramblas y a la calle Ramón y Cajal , con el objetivo de que las actividades de dinamización que promueve la Sociedad de Desarrollo también beneficien a los negocios allí radicados.
Igualmente, el grupo socialista sacó adelante parte de otra moción basada en la adhesión al proyecto Confía de Endesa, en colaboración con los Servicios Sociales, al igual que actuaciones similares con Emmasa, que eviten cortes de suministro básico a familias en situación de vulnerabilidad. La propuesta, defendida por Alana Chinea, logró la felicitación de la edil del área, Charín González, que se comprometió a estudiar dicha iniciativa. Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, afirmó que “a ningún vecino con problemas sociales se le ha cortado el agua en la ciudad”, a la par que Charín González aseveró que “su departamento también otorga bonos sociales a familias necesitadas para hacer frente a los gastos de luz. Hasta el pasado septiembre se han otorgado 376 prestaciones por un valor de 60.000 euros”.
Otro acuerdo plenario se centró en impulsar, junto al Cabildo tinerfeño, un sistema de transporte acorde a la demanda de los vecinos de Anaga, con el objetivo de garantizar una servicio adaptado a las necesidades de los residentes. La moción, impulsada por el PSOE, salió adelante con una enmienda transaccional del grupo nacionalista, para reforzar el transporte durante todo el año y complementar las líneas 946 y 947.
Por contra, el Pleno rechazó una moción de Vox para crear una Unidad de Mediación Policial dentro de la Policía Local, con el fin de atender los conflictos de convivencia entre ciudadanos. La edil de Seguridad, Gladis de León, valoró la iniciativa pero indicó que es inviable por la falta de agentes y el bloqueo estatal a la tasa de reposición.