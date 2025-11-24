Santa Cruz de Tenerife será el primer municipio cardioprotegido de Canarias

El Ayuntamiento de Santa Cruz presentó hoy el proyecto Farmacias Cardioprotegidas, una iniciativa que permitirá que las 84 oficinas de farmacia del municipio cuenten con desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) y con personal formado en su uso. El programa, impulsado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, contará con apoyo financiero del Consistorio para su implantación en los próximos meses.
El acto contó con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Manuel Ángel Galván; y el subdirector médico de Atención Primaria en Tenerife, Alejandro Toledo. El proyecto comenzará a ejecutarse antes de que finalice el año y su despliegue completo está previsto a lo largo de 2026.
También asistieron la concejala de Presidencia, Purificación Dávila; el concejal de Sanidad, Carlos Tarife; la concejala de Deportes, Alicia Cebrián; el secretario del Colegio de Farmacéuticos, Francisco Miranda; y el enfermero y subdirector de la zona básica de Salud de Toscal–Ruiz de Padrón, David Cañadillas, responsable de la formación asociada al plan.
Durante la presentación, el alcalde destacó que la iniciativa busca consolidar una red de respuesta rápida ante posibles paradas cardiorrespiratorias y valoró la presencia de las farmacias en todos los barrios del municipio. Explicó que la aportación municipal asciende a 100.000 euros y que la intención del Ayuntamiento es avanzar en un ámbito que no es competencia municipal directa con el objetivo de facilitar un modelo replicable en otros municipios.
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos señaló que la disponibilidad permanente de los dispositivos en las fachadas de las oficinas de farmacia, junto con el servicio continuado de estos establecimientos, convierte cada punto en un recurso asistencial relevante. Indicó que más de 250 profesionales farmacéuticos intervendrán en esta red, coordinada con el 112 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Galván agradeció la colaboración del Ayuntamiento, la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, la ESSSCAN, la Dirección General de Seguridad y Emergencias, el 112 Canarias y el SUC. Subrayó que el proyecto permitirá que Santa Cruz se convierta en el primer municipio cardioprotegido de Canarias.
El subdirector médico de Atención Primaria, Alejandro Toledo, indicó que la instalación de desfibriladores en las farmacias operativas las 24 horas contribuye a reforzar un modelo preventivo y de atención inicial.
La concejala de Presidencia, Purificación Dávila, señaló que el plan comenzará por el extrarradio y continuará hacia el interior del municipio, debido a la mayor dificultad de acceso en situaciones de urgencia. El concejal de Sanidad, Carlos Tarife, recordó la importancia de la intervención temprana y destacó que todos los desfibriladores estarán instalados a finales de 2026.
El proyecto cuenta además con la participación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (CECOES) y el SUC. La red incluirá equipos DESA accesibles, señalización específica y personal acreditado, configurando puntos de respuesta inmediata en zonas comerciales, áreas de movilidad y barrios de alta densidad.
En el Macizo de Anaga, según informó Purificación Dávila, se coordinará con la concejala del Distrito para determinar los espacios en los que deben ubicarse dispositivos adicionales, incluso en zonas sin farmacias.
El Ayuntamiento avanzó que el plan incorporará fases posteriores destinadas a ampliar la red de espacios cardioprotegidos en centros deportivos, instalaciones municipales y entidades colaboradoras.