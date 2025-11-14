La Segunda Guerra Mundial toma las calles de un municipio de Tenerife: un comando debe evitar que caiga en manos enemigas

El Ejército Aliado y la Resistencia francesa volverán a enfrentarse a la Alemania nazi en las calles de Tacoronte, en una espectacular recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial, el domingo 16 de noviembre a partir de las 13:00 horas, durante la última jornada de la quinta edición del Festival de Novela Histórica de Tacoronte, que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tacoronte con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife.
El evento forma parte de la sección Crónicas en vivo del Festival, cuya finalidad es ofrecer una experiencia inmersiva en la historia desde la emoción y el respeto por el rigor histórico. Para ello, el espectáculo contará con decenas de actores y figurantes que llevarán uniformes, armas, material bélico y vehículos como los utilizados durante la contienda, transportando a los espectadores al conflicto bélico más cruento y despiadado del siglo XX, cuyas consecuencias siguen resonando en nuestros días.
Concretamente, la Asociación Cero Culture de Úbeda y la tinerfeña Recon 25, responsables del evento, recrearán, de la forma más realista y exhaustiva posible, dos importantes operaciones llevadas a cabo por los Aliados —una basada en hechos reales y otra de ficción—, que tuvieron una importancia fundamental para vencer al ejército alemán y cambiar el curso de la guerra.
La Segunda Guerra Mundial, en Tenerife
Para ello, el evento se dividirá en dos partes diferenciadas a lo largo de la jornada. La primera de ellas tendrá lugar a las 13:00 horas y lleva por nombre Operación Tacoronte, pues el propio municipio tinerfeño es el escenario de esta historia de ficción que nos sitúa en 1941, en plena II Guerra Mundial, donde las Islas Canarias —aunque territorio español y oficialmente neutral— se convirtieron en un enclave estratégico vital en el Atlántico. Los británicos, temiendo que la Alemania nazi utilizara las islas como base para controlar las rutas marítimas hacia América, preparan una misión secreta, que consiste en enviar un comando de infiltración a la localidad de Tacoronte, con el objetivo de neutralizar un puesto de escucha alemán en el interior de la población y asegurarse de que el archipiélago no caiga bajo influencia enemiga.
En la segunda, a las 17:30 horas, la sesión vespertina de Crónicas en vivo, titulada Día D en Saint-Marcel nos traslada hasta esa localidad de la Bretaña francesa, donde tuvo lugar una batalla, esta sí real, clave en la victoria de los Aliados en el famoso Día D. Allí, los Maquis (la Resistencia francesa) iniciaron una operación de sabotaje para desorganizar a los alemanes e impedir que estos enviaran refuerzos a Normandía, que culminó el 18 de junio de 1944.
Ese día, tuvo lugar una batalla en la que más de 2000 maquis y paracaidistas del ejército aliado combatieron ferozmente a los alemanes pese a su inferioridad numérica. Aunque la Resistencia tuvo que dispersarse, la operación fue un rotundo éxito pues hizo que los alemanes destinaran tropas y valiosos recursos en Saint-Marcel, lo que propició la victoria de los Aliados en el Día D.
Una batalla que será fielmente reproducida en pleno Tacoronte, en la que el público será parte del espectáculo, interviniendo en algunos momentos de la representación.