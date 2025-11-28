El Cabildo de Tenerife ofrece “todo su apoyo” a Santa Cruz con el problema del sinhogarismo

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, reconoció ayer que la gestión municipal del sinhogarismo es un proceso “nada fácil”, sin embargo, la institución insular contemplará en sus presupuestos de 2026 un incremento de 400.000 euros en diferentes acciones encaminadas a destinar mayores recursos y medios en la isla frente a este problema social, hasta alcanzar una partida que superará los 2 millones de euros.
Respecto a la petición de ayuda del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien ha denunciado la saturación de los recursos municipales ante el desbordamiento de sintecho que sufre la capital, Dávila subrayó que el Ayuntamiento cuenta con “todo el apoyo” del Cabildo.
En ese sentido, concretó que las cuentas de 2026 contemplarán partidas concretas para atender a personas sin hogar en la isla, enviando recursos económicos para poner los emplazamientos necesarios en distintos puntos de la isla y también contar con la intervención equipos multidisciplinares, con 2,2 millones de inversión total.
Un gasto que incluiría, asimismo, el abordaje de la problemática social no solo desde el punto de vista asistencial, sino también estructural, en asuntos como vivienda, salud e inclusión social con estos colectivos, con un plan de acción “integral”.
“La gestión de este problema no es fácil. Aquí, además, se une la situación de personas sin hogar a la de los problemas de salud mental que muchos presentan, lo que depende de resoluciones de instancias judiciales al pronunciarse a la hora de saber si esas personas, sin su voluntad, pueden ser acogidas en lugares en los que se les dé la cobertura médica necesaria”, manifestó Dávila.