Suspenden las clases presenciales por la borrasca Claudia en toda Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y con el fin de evitar desplazamientos y prevenir incidencias ante los episodios meteorológicos previstos para las próximas horas en nuestro archipiélago, en situación de multialerta, con lluvias y vientos fuertes de manera persistente, informa de que la ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL QUEDA SUSPENDIDA en su totalidad y pasa a modalidad telemática durante toda la jornada de mañana jueves, 13 de noviembre, en todas las Islas.
En aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial (telemática) se suspenderá la actividad lectiva. Los centros deberán permanecer cerrados, sin la asistencia de equipos directivos, del personal docente y el socioeducativo.
Según la Aemet, Claudia dejará precipitaciones persistentes, chubascos localmente fuertes, rachas intensas de viento del suroeste y mala mar, con especial incidencia en las Islas occidentales. En las últimas horas, la agencia ha elevado y ampliado avisos por lluvia, viento y fenómenos costeros en distintas islas de cara a este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.
El Gobierno de Canarias ha advertido del riesgo de crecidas rápidas de barrancos y anegamientos en zonas bajas, e insta a la población a extremar las precauciones y seguir únicamente los canales oficiales. La decisión educativa se coordina con las indicaciones de Emergencias y Protección Civil ante el empeoramiento previsto del tiempo.
La Consejería recuerda que las familias y los centros recibirán la información operativa por los canales habituales (webs de los centros, envíos internos y redes oficiales) a medida que se vayan concretando los detalles de la jornada telemática y de las actividades afectadas.