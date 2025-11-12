La Aemet amplía los avisos en toda Canarias por la borrasca Claudia: sube a naranja por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos en toda Canarias por la llegada de la borrasca Claudia.
Mantiene, para el jueves 13 de noviembre, el aviso amarillo en La Palma, La Gomera, Tenerife y El Hierro por tomentas.
El mismo día, solo exceptúa el áera metropolitana de Tenerife en lo que concierne a los fuertes vientos. Toda Canarias estará mañana en aviso amarillo por este motivo exceptuando la zona anteriormente citada.
Además, la Aemet ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias en La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, hasta las 11.00 horas de mañana jueves. Estas lluvias podrían acarrear inundaciones.
Por fenómenos costeros, se mantiene el aviso amarillo en el norte y sur de Tenerife, además de en el norte de Gran Canaria.
Recomendaciones por la borrasca Claudia
La borrasca Claudia llegará a Canarias durante la jornada de hoy, con especial incidencia en La Palma, para luego trasladarse al resto de Islas.
Ante la llegada de lluvias fuertes por la borrasca Claudia, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se aconseja evitar circular en coche y, en el caso de que sea imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.
También se recomienda circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas. Es importante no cruzar puentes en los que el agua rebase por encima y tampoco entrar en las zonas inundables de la casa, como garajes o sótanos, entre otros.
Tampoco se debe utilizar el ascensor y llamar al 112 exclusivamente en caso de emergencia. Si se necesita algún tipo de información, se debe utilizar el 012 y no el 112. En cuanto a las tormentas, es importante no acercarse a evaluar los daños provocados por la caída de un rayo, ni echarse a correr bajo una tormenta eléctrica, en otros consejos.
Ante la previsión que apunta a la llegada de fuertes vientos, desde el Gobierno de Canarias se pide a la población la necesidad de tomar todas las medidas de prevención y autoprotección necesarias. En este sentido, recuerda que en las zonas urbanas es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Además, hay que estar atentos al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.
También es recomendable retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente y revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.