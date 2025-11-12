Lanzan importantes recomendaciones ante la llegada de la borrasca Claudia a Canarias

La borrasca Claudia llegará a Canarias durante la jornada de hoy, con especial incidencia en La Palma, para luego trasladarse al resto de Islas.
Todos los pronósticos meteorológicos apuntan a que la borrasca Claudia generará lluvias copiosas, fuerte viento, tormentas y mala mar a Canarias entre hoy y mañana, en un episodio sobre el que se recomienda tomar precauciones a la población, especialmente en las zonas de las Islas con peor previsión. Además, se suspenden clases presenciales y actividades extraescolares a partir de las tres de la tarde, incluida la Universidad de La Laguna.
Según los avisos elevados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los efectos de dicha borrasca empezarán a notarse a partir del mediodía en las islas de La Palma y Tenerife.
Recomendaciones por la borrasca Claudia
Ante la llegada de lluvias fuertes por la borrasca Claudia, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se aconseja evitar circular en coche y, en el caso de que sea imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.
También se recomienda circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas. Es importante no cruzar puentes en los que el agua rebase por encima y tampoco entrar en las zonas inundables de la casa, como garajes o sótanos, entre otros.
Tampoco se debe utilizar el ascensor y llamar al 112 exclusivamente en caso de emergencia. Si se necesita algún tipo de información, se debe utilizar el 012 y no el 112. En cuanto a las tormentas, es importante no acercarse a evaluar los daños provocados por la caída de un rayo, ni echarse a correr bajo una tormenta eléctrica, en otros consejos.
Ante la previsión que apunta a la llegada de fuertes vientos, desde el Gobierno de Canarias se pide a la población la necesidad de tomar todas las medidas de prevención y autoprotección necesarias. En este sentido, recuerda que en las zonas urbanas es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Además, hay que estar atentos al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.
También es recomendable retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente y revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.