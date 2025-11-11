Estas son todas las alertas y prealertas declaradas en Canarias ante el paso de la borrasca Claudia

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado en las últimas horas varias situaciones de alerta y prealerta por fenómenos meteorológicos adversos en todo el Archipiélago ante la llegada de la borrasca Claudia, que comenzará a afectar al territorio a partir de este miércoles, 12 de noviembre.
El Ejecutivo regional ha declarado la situación de alerta por lluvias en toda Canarias desde las 15.00 horas de este miércoles.
La borrasca Claudia, situada al suroeste de las Islas Británicas, traerá un frente frío que se desplazará de oeste a este afectando progresivamente a todas las islas.
Las precipitaciones serán moderadas a persistentes, con chubascos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, donde se prevé acumulación de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 50 litros en doce horas.
Viento
También se ha decretado la alerta por viento en todo el Archipiélago. Se esperan rachas muy fuertes del suroeste, que podrán alcanzar o superar los 70 a 90 km/h en las cumbres de las islas occidentales y en zonas altas de Gran Canaria.
El fenómeno será más intenso entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, con viento moderado a fuerte en costa y medianías.
Alerta por riesgo de inundaciones pluviales
La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por riesgo de inundaciones en Canarias, especialmente en zonas urbanas y barrancos susceptibles de desbordamiento.
La medida responde al riesgo de acumulación de agua por el paso del frente frío y a la posibilidad de aguaceros localmente torrenciales.
Prealertas
De forma paralela, se mantiene la prealerta por tormentas en todo el Archipiélago. La previsión apunta a chubascos con aparato eléctrico y granizo puntual, especialmente en las islas occidentales a partir del mediodía.
Las tormentas más intensas se esperan entre las 15.00 y las 23.00 horas en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, extendiéndose de madrugada a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
El Gobierno también mantiene la prealerta por fenómenos costeros en toda Canarias, con oleaje de entre 2,5 y 4 metros, mar combinada del oeste y viento fuerte del suroeste en alta mar.
Se recomienda extremar la precaución en zonas litorales, evitar el baño en playas abiertas y alejarse de paseos marítimos o espigones.
La previsión para el miércoles, al detalle
Según la Aemet, el paso de la borrasca Claudia provocará precipitaciones persistentes y chubascos tormentosos desde el mediodía en La Palma y, por la tarde, en el resto de las islas occidentales.
En Tenerife, las lluvias podrían ser fuertes y acompañadas de rachas muy fuertes del suroeste en zonas altas.
En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán poco nubosos por la mañana, pero podrían registrarse lluvias débiles o moderadas en el interior por la tarde.
Las temperaturas subirán ligeramente, mientras que el viento del suroeste se intensificará durante el día, especialmente en las cumbres.