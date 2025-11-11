Borrasca Claudia en Canarias: estas son las zonas potencialmente inundables

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado este martes la situación de emergencia insular por riesgo de inundaciones pluviales en Canarias a partir de las 15.00 horas de mañana miércoles, 12 de noviembre, debido al paso de la borrasca Claudia sobre el Archipiélago. Esta alerta se suma a las activadas por viento y lluvias.
Como es preceptivo en estos casos, la decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).
La alerta incluye a toda la comunidad autónoma, si bien las precipitaciones serán, según las previsiones, más abundantes en Tenerife y La Palma, islas en aviso naranja.
Zonas potencialmente inundables en Canarias
En Tenerife, las zonas potencialmente inundables son: barranco del Hierro, barranco del Bufadero, barranco de Santos, barranco de San Felipe, barranco de San Juan, barrando del Infierno, barranco de Torviscas.
En La Palma, se encuentran en esa situación: barranco de La Paloma, barranco de Las Angustias, barranco de Las Nieves.
En el Hierro, el mayor riesgo de inundación se localiza en el barranco de las Playas, mientras que en La Gomera se ubica en el barranco de Playa de Santiago, barranco de Valle Gran Rey y barranco de San Sebastián.
En la provincia de Las Palmas, las zonas potencialmente inundables son: barranco de Puerto Rico, barranco de Buenavista, barranco del Balo, barranco de las Goteras, barranco del Polvo, barranco de Maspalomas (Gran Canaria); barranco de Argana Alta, baranco de Hurón, barranco de La Elvira, barranco de Tenegüime, barranco de Los Pocillos, barranco de La Fuente (Lanzarote).
La situación de ALERTA tendrá hora de inicio a las 15.00 horas en La Palma, a las 18.00 horas en El Hierro, La Gomera y Tenerife, a las 00.00 horas del jueves en Gran Canaria y a las 06:00 horas en Fuerteventura y Lanzarote.