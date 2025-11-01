En Tenerife habrá turistas que, sin saberlo, formarán parte de un experimento científico en casas bioclimáticas

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) del Cabildo de Tenerife ha adjudicado la gestión de las 24 unidades alojativas del complejo Casas Bioclimáticas ITER, con una capacidad total de 119 plazas.
Con esta adjudicación, el Cabildo quiere reactivar un modelo de turismo científico y sostenible que combina innovación, investigación y eficiencia energética.
Las empresas adjudicatarias disponen de un plazo de seis meses para completar los trabajos de puesta a punto y adecuación, de manera que las primeras viviendas estarán operativas entre abril y mayo de 2026.
Cada una de las viviendas del conjunto, declaradas Casas Emblemáticas de Interés Científico, combina la actividad alojativa con la experimentación aplicada.
Están equipadas con sensores y sistemas de monitorización que permiten generar datos en tiempo real sobre eficiencia energética, confort térmico y comportamiento ambiental de materiales.
Estos datos alimentan proyectos de investigación en curso, como Renaturmac y Cambios, ambos cofinanciados por el Programa de Cooperación Interreg MAC 2021–2027 (FEDER), centrados en la creación de infraestructuras verdes y la transferencia de tecnologías sostenibles a otros territorios insulares como Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.
El proyecto integra también líneas de formación y transferencia de conocimiento, promoviendo talleres, análisis de usuarios y experiencias de aprendizaje vinculadas al desarrollo sostenible.
Con esta reactivación, el Cabildo de Tenerife señala que se consolida al ITER como un espacio de experimentación científica abierta, donde la innovación y el turismo responsable se encuentran para impulsar un futuro más sostenible para las islas.
“Este proyecto refleja la visión del Cabildo de unir la investigación científica con la experiencia turística, ofreciendo un espacio donde la innovación se vive y se mide en tiempo real”, ha manifestado el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez.