santa cruz

Vecinos de Santa Cruz presentan más de 200 iniciativas para mejorar la ciudad

El Ayuntamiento capitalino destina 2,4 millones a los Presupuestos Participativos, en una nueva edición que, según el alcalde, ha sido deslucida por muchas iniciativas de “chiste”
Los vecinos de Santa Cruz quieren mejoras para la ciudad y, para ello, pueden participar en la nueva edición de los Presupuestos Participativos que, en sus dos líneas de actuación, contará para el período 2026/2027 con una inversión de 2,4 millones. Cantidad destinada a ejecutar aquellas iniciativas que obtengan más votos ciudadanos. El Ayuntamiento capitalino ha recibido hasta la fecha más de 200 proyectos: distribuidos en la Línea Ciudad y la de los cinco distritos, siendo el de Anaga el más activo de esta edición.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, presentó ayer junto al concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, la nueva convocatoria de los Presupuestos Participativos en la que, admitió, “se ha contado con aportaciones de chiste de quienes buscan notoriedad utilizando una herramienta cuya filosofía no es otra que hacer que ocurran cosas positivas en el municipio, no proyectos que son inviables”.

Bermúdez recalcó que “estos Presupuestos refuerzan la apuesta por una ciudad más democrática y cercana, donde cada vecino puede influir en qué proyectos se ejecutan en su barrio o distrito”. Recordó que “en la última edición se seleccionaron 84 proyectos de los 539 presentados, 451 para los distritos y 88 en la Línea Ciudad, los cuales están ya ejecutados o en fase de ejecución”.

Por su parte, el concejal del área, Javier Caraballero, añadió que “a través de la web municipa, los ciudadanos podrán hacer nuevas aportaciones hasta el 31 de diciembre, tras lo cual se seleccionarán las que sean viables para comenzar a ejecutar a partir del próximo año las más votadas. Del gasto previsto (2,4 millones) dos millones irán destinados a obras en los cinco distritos -dotados con 400.000 euros por cada uno- y otros 400.000 euros a proyectos de sensibilización dentro de la Línea Ciudad”.

