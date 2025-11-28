La ministra de Vivienda apoya que se limite en Canarias la venta de casas a extranjeros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aboga por permitir a los estados miembros de la Unión Europea actuar en zonas tensionadas afectadas por la subida descontrolada de los precios y la tensión turística.
Entre esas medidas están que se prohíba la compraventa especulativa de viviendas y la venta a fondos buitre de vivienda protegida.
Así lo trasladó ayer al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, una cita a la que también asistieron el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.
Pablo Rodríguez transmitió a su salida que la ministra ha mostrado su apoyo a la iniciativa que promueve el Ejecutivo canario para limitar la compra de viviendas en las islas a extranjeros no residentes
Pablo Rodríguez incidió en que, junto al auge del alquiler vacacional de corta duración, la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes “tensiona los precios, reduce la oferta destinada a residencia habitual y compromete la sostenibilidad social del territorio y el derecho de los canarios a acceder a una vivienda digna”.
Solo en los últimos años, ilustró el consejero, “un tercio de las compraventas” en Canarias han sido realizadas por extranjeros no residentes: “En un mercado con la oferta limitada y demanda creciente, esto impacta directamente en que los canarios puedan desarrollar su proyecto de vida y encontrar un hogar digno. Este respaldo confirma que nuestra propuesta es viable y necesaria para proteger el derecho a la vivienda de los residentes en Canarias, lo que refuerza el papel de las regiones ultraperiféricas en la planificación de políticas de vivienda”.
Canarias expuso recientemente en Comisión de Islas de la Unión Europea, en Barcelona, su preocupación por “la falta de una estrategia firme de las instituciones comunitarias para abordar asuntos prioritarios para los territorios insulares como una política de vivienda actualizada”.
La ministra y el consejero trataron otros asuntos, como el Plan Estatal de Vivienda, la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionada de vivienda, la regular el mercado del alquiler turístico y los avances de las inversiones en Canarias. Rodríguez espera que Canarias se sume pronto a la declaración de zonas tensionadas para intervenir el mercado del alquiler.
El director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, informó de que el ministerio atendió el 80% de los planteamientos. Ahora, comentó, habrá que “perfilar cómo quedará cada actuación”.