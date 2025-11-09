El ganador de la XXIV Clásica se decidirá en el ‘revival’ del Gran Premio de Tenerife de 1965

Una espectacular etapa, desarrollada desde las diez de la mañana hasta las dos y media de la tarde del sábado, desde Santa Cruz hasta Las Cañadas del Teide, pasando por el sur de la isla, subiendo por Vilaflor y regreso por La Esperanza, cimentó un poco más el liderato de los madrileños David Liceras y Ainhoa Ayarra, con Volvo 1.800 (1955), aunque los Rendón, ni hijo ni padre, arrojan la toalla a la espera de lo que suceda hoy en el ‘revival’ del Gran Premio de Tenerife disputado en 1965 en la avenida Benito Pérez Armas y avenida Reyes Católicos.
Bajo un sol de justicia, los 78 vehículos participantes no solo tuvieron que cumplir con el rutómetro e intentar cuadrar las velocidades requeridas -aquí no se trata de correr, sino de hacer la media de velocidad que se exige-, sino que también tuvieron que lidiar con motoristas y ciclistas, habituales usuarios de la carretera general del sur (TF-28), así como en Las Cañadas del Teide, donde se unieron las guaguas de turistas, que a más de uno le supuso perder algún puesto.
Así las cosas, será la etapa de este mediodía -empieza a las 12- en el circuito urbano en L de Benito Pérez Armas, Avenida Madrid y rambla Asuncionistas se decidirá quién ganará este año la Clásica, a la que aspiran con más fuerza los dos últimos vencedores, David Liceras (2023) y José Carlos Rendón (2024), a quienes separan 18 minutos (282,7 por 300). Tracy Martínez-Carmelo Trujillo son los favoritos en la clase Turismo.
Hay que recordar que toda esa zona de las ramblas capitalinas desde la piscina hasta la rotonda República Dominicana quedarán cerradas desde las 10 de la mañana a las 15 horas.
Se calcula que a las dos y media de la tarde se procederá a la entrega de trofeos en el parque García Sanabria, inicio y final de una histórica Clásica Tenerife, con visita a La Palma y con el espectacular recuerdo a los grandes premios que se celebraron en los años sesenta en la isla, con algunas marcas y modelos de entonces aún presente en esta Clásica, que gracias al Real Automóvil Club de Tenerife (RACT) se convierte cada año en un museo rodante de nuestro patrimonio automovilístico.