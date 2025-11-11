el tiempo

Ya es oficial: el Gobierno activa la alerta por lluvias e inundaciones en Canarias

La Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET, declara la situación de alerta por lluvias
El ciclón formado cerca de Canarias se convierte en la tormenta tropical Hermine
La Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), DECLARA la situación de ALERTA por LLUVIAS e INUNDACIONES desde las 15:00 h. del 12 de Noviembre de 2025.

Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Canarias

Según las observaciones, un frente frío, asociado a la borrasca Claudia (situada al suroeste de las Islas Británicas) cruzará el archipiélago de oeste a este, llegará a La Palma antes de mediodía del miércoles 12 y abandonará Lanzarote y Fuerteventura en la tarde del jueves 13. A su paso habrá precipitaciones moderadas y persistentes, con probables aguaceros fuertes o muy fuertes en las islas de mayor relieve, especialmente en las vertientes oeste y sur. No son descartables aguaceros localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura. Se prevé acumulados que probablemente alcanzarán y superarán los 20 – 30 mm en una hora y de 80 – 100 mm en doce horas en las islas de mayor relieve. Se prevé acumulados que podrían alcanzar y superar los 15 mm en una hora en Lanzarote y Fuerteventura.

La situación de ALERTA tendrá hora de inicio a las 15:00 h en La Palma; a las 18:00 h en El Hierro, La Gomera y Tenerife; a las 00:00 h del jueves en Gran Canaria; y a las 06:00 h en Fuerteventura y Lanzarote.

Borrasca Claudia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por la llegada de la borrasca Claudia, un sistema que se está profundizando en el Atlántico y que afectará a Canarias entre el miércoles y el jueves, dejando fuertes lluvias, tormentas y viento intenso. Según la previsión actualizada, Claudia se mantendrá estacionaria al noroeste de la Península durante los próximos días, enviando una serie de frentes activos hacia el Archipiélago, donde podrían producirse precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en las islas occidentales.

La AEMET advierte de que los chubascos más intensos se registrarán en las vertientes suroccidentales, donde no se descartan inundaciones locales por crecimientos súbitos en barrancos y torrentes. Las lluvias irán acompañadas de viento del suroeste con rachas muy fuertes, capaces de provocar la caída de ramas, árboles y elementos constructivos en mal estado, además de un temporal costero que podría afectar a puertos y paseos marítimos.

