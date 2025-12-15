Dispositivo especial en el Teide tras la gran nevada: horarios, accesos y restricciones

El Cabildo de Tenerife activará a partir de este martes, 16 de diciembre, un dispositivo extraordinario de control dinámico de accesos al Parque Nacional del Teide ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes tras las nevadas asociadas a la borrasca Emilia.
El operativo se iniciará el 16 de diciembre a las 11:00 horas y permanecerá activo hasta las 18:00 horas. A partir de esa fecha y hasta el viernes 19 de diciembre, el control se aplicará diariamente entre las 10:00 y las 18:00 horas.
La medida ha sido adoptada tras el informe del Servicio de Seguridad y Protección Civil y la coordinación con las áreas técnicas implicadas.
El objetivo es regular el tráfico rodado sin proceder al corte total de las vías, mediante limitaciones parciales y temporales del acceso de vehículos para evitar situaciones de colapso, mejorar la seguridad vial y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.
Por dónde se podrá acceder al Teide
Por la vertiente norte, el acceso ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único, desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523.
Por la vertiente suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del Teleférico, desde donde los vehículos deberán iniciar el descenso por la misma vía.
Restricciones y medidas de seguridad
Durante la vigencia del dispositivo se suspende el transporte público y se prohíbe el tránsito de autobuses turísticos, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como caravanas organizadas con fines lucrativos o eventos privados.
También estará prohibido parar o aparcar en la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, y se establece una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.
Estas restricciones no afectan a los vehículos de emergencia, a los de mantenimiento autorizado ni al personal y a las personas alojadas o que desarrollen su actividad laboral dentro del ámbito del Parque Nacional del Teide.
El dispositivo contará con la participación de personal del Área de Carreteras, del Parque Nacional del Teide, del Operativo de Incendios, de Seguridad y Protección Civil, así como con el apoyo de Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil.
Restricciones en espacios naturales
Por otro lado, se han actualizado las restricciones de acceso a los espacios naturales protegidos de la Isla debido a los efectos de la borrasca Emilia.
Se mantiene el cierre de la red de pistas para vehículos de motor con fines recreativos.
En cuanto a las áreas recreativas y zonas de acampada, se permite el acceso con vehículo a motor a:
- Las Calderetas
- San José de los Llanos
- Las Raíces
- La Caldera
- Chío
- Arenas Negras
- Lomo La Jara
- El Lagar
- Los Pedregales
- Llano de los Viejos
- Las Hayas
- La Quebrada
- La Tahona
- El Contador
- Chanajiga
Permanecen cerrados los equipamientos de Lagunetilla Chica, Hoya del Abade, Barranco Fuente Pedro y Fuente del Llano.
La red de rutas para bicicletas y caballos estará abierta, salvo aquellas cerradas en la plataforma Tenerife ON.
También se abre al tránsito peatonal la red de senderos, con restricciones específicas en el Parque Nacional del Teide y en otros espacios naturales.
En el Parque Nacional del Teide continúan cerrados los siguientes senderos:
- Sendero nº 7 (Montaña Blanca–Pico Teide), en el tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto con los senderos nº 7 y nº 11.
- Sendero nº 11 (Mirador de La Fortaleza).
- Sendero nº 10 (Telesforo Bravo).
- Sendero nº 12 (Mirador de Pico Viejo).
- Sendero nº 23 (Regatones Negros).
- Sendero nº 28 (Chafarí).
- Sendero nº 9 (Teide–Pico Viejo–TF-38), en el tramo comprendido entre las confluencias con los senderos nº 38 y nº 12.
En el resto de espacios naturales de la Isla se prohíbe el tránsito por:
- PR TF-8 Afur–Taganana–Afur, tramo Afur–Tamadiste–Taganana (Parque Rural de Anaga).
- PR TF-35 Circular Área Recreativa La Caldera–Mamio–Área Recreativa La Caldera (Parque Natural Corona Forestal).
- PR TF-35.1 Casa del Agua–Pinolere (Parque Natural Corona Forestal).
- PR TF-35.3 Llano de Los Corrales–Pinolere.
- Sendero del Risco de Las Pencas (Sitio de Interés Científico Barranco de Ruíz).
- PR TF-52 La Pista del Monte del Agua (Parque Rural de Teno).
- PR TF-58 Camino del Risco–Camino de Los Muertos (Parque Rural de Teno).
- Aquellos senderos con incidencias reflejadas en la plataforma Tenerife ON.
Asimismo, continúa el cierre de campamentos y del Aula en la Naturaleza hasta nuevo aviso, mientras los servicios técnicos realizan labores de evaluación y reparación de los daños causados por la inestabilidad meteorológica.