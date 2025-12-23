Intervenciones de emergencia en la TF-5 y la TF-1 durante la noche en Tenerife

Dos personas han resultado heridas en diferentes accidentes de tráfico en Tenerife entre la pasada noche y la madrugada de este martes, 23 de diciembre, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El primero de los incidentes se produjo a las 23:21 horas en la TF-5, a la altura del punto kilométrico 10, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El 112 recibió una alerta en la que se informaba de la salida de vía de un turismo.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un hombre de 19 años que, en el momento inicial de la valoración, presentaba un traumatismo craneal. El afectado fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.
Hasta el lugar se desplazaron también Bomberos de Tenerife, que aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de recursos, así como la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias.
El Servicio de Carreteras procedió a la limpieza de la vía.
Colisión en la TF-1
Horas más tarde, ya en la madrugada de este martes, a las 01:00 horas, se registró un segundo accidente en la TF-1, en el punto kilométrico 78, en el municipio de Adeje.
En este caso, el CECOES 1 1 2 recibió un aviso alertando de una colisión entre un turismo y una motocicleta, cuyo conductor precisaba asistencia sanitaria.
El personal del SUC valoró a un hombre de 34 años, motorista, que presentaba policontusiones. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospiten Sur.
En este dispositivo intervinieron también efectivos de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente, y personal del Servicio de Carreteras, encargado de limpiar la calzada tras el accidente.