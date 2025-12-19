Los conductores de Tenerife le cogen ‘pánico’ a la TF-5: “Dos horas exactas de Santa Cruz a Icod”

La TF-5 ha vuelto a registrar importantes retenciones desde primera hora de la tarde de este viernes, apenas un día después de que la autopista quedara prácticamente colapsada en varios tramos del área metropolitana.
Las imágenes de las cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife, captadas en torno a las 14.25 horas, muestran de nuevo una circulación muy densa y tráfico lento en distintos puntos clave.
En tramos como Vía Ronda, Lora Tamayo, Padre Anchieta o San Benito, los vehículos saturaban los carriles con retenciones continuas y escasos momentos de fluidez. Las capturas reflejan un escenario muy similar al de ayer jueves, 18 de diciembre, en la misma franja horaria.
Un problema que muchos conductores no ven como “algo puntual”
La repetición del colapso en apenas 24 horas ha reforzado una percepción ampliamente compartida entre los lectores: la congestión en la TF-5 no es un episodio aislado, sino una situación que se repite.
Así lo expresan decenas de comentarios publicados en redes sociales tras la difusión de las imágenes. Muchos usuarios ironizan directamente sobre el concepto de hora punta, cuestionando que exista ya una franja concreta en la que se concentren los atascos.
“¿Qué es una hora punta en Tenerife?”, se preguntan algunos, mientras otros aseguran que el tráfico es denso “desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche”.
“Todos los días”, “a todas horas”
El mensaje más repetido entre los lectores de DIARIO DE AVISOS es claro: el colapso es diario. Comentarios como “da igual cuándo leas esto”, “todos los días diría yo” o “esto es diario” se repiten una y otra vez, reflejando una sensación de resignación y cansancio entre quienes utilizan la autopista de forma habitual.
Algunos conductores aportan ejemplos concretos de su experiencia diaria, relatando trayectos que se alargan durante horas en desplazamientos habituales entre Santa Cruz, La Laguna y los municipios del norte de la Isla.
Otros señalan que el problema no se limita a un solo tramo, sino que afecta a prácticamente toda la autopista cuando se produce cualquier incremento de tráfico.
Hartazgo y sensación de saturación
Más allá de la congestión puntual, los comentarios reflejan un hartazgo generalizado y la sensación de que la Isla vive una saturación constante, especialmente en materia de movilidad.
Muchos lectores expresan que una parte importante de su tiempo diario se pierde en las carreteras, una situación que, según relatan, se intensifica aún más en fechas previas a Navidad.
Aunque las opiniones son diversas, el denominador común es la percepción de que las retenciones forman parte ya de la rutina diaria de miles de conductores en Tenerife.