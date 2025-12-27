La Aemet detalla en qué zonas de Canarias seguirá lloviendo este domingo

La previsión meteorológica para este domingo en Canarias apunta a un predominio de los cielos nubosos, con probables lluvias débiles, especialmente en zonas del interior de las Islas, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en el conjunto del Archipiélago. Los valores oscilarán entre los 22 grados de máxima en Fuerteventura y los 12 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará en general flojo del noroeste, aunque en las cumbres centrales se espera viento moderado, que podrá ser ocasionalmente fuerte, con tendencia a amainar a lo largo de la tarde.
En cuanto al estado de la mar, se prevé noroeste fuerza 3 o 4, disminuyendo a 2 o 3. Habrá marejadilla o marejada, tendiendo a marejadilla, y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros, rolando a norte en la costa este. En zonas variables, el estado del mar oscilará entre fuerza 1 y 3, con mar rizada.
Predicción por Islas
Tenerife
Cielos poco nubosos que evolucionarán a nubosos desde primeras horas. Son probables precipitaciones débiles en el norte durante la primera mitad del día, sin descartarlas en el resto de zonas por la tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento será flojo y variable, con viento del noroeste ocasionalmente fuerte en cumbres centrales, amainando por la tarde.
Santa Cruz de Tenerife: 16 / 22 °C
La Gomera
Cielos poco nubosos al inicio, tendiendo a nubosos durante la mañana. Se esperan lluvias débiles y dispersas en la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Viento flojo y variable.
San Sebastián de La Gomera: 16 / 21 °C
La Palma
Intervalos nubosos que darán paso a cielos nubosos desde primeras horas. Se prevén precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Las temperaturas mostrarán pocos cambios, con máximas en ligero descenso en el este. El viento será flojo y variable.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C
El Hierro
Cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos durante la mañana. No se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Las temperaturas apenas variarán. Viento flojo y variable.
Valverde: 12 / 14 °C
Gran Canaria
El día comenzará poco nuboso, tendiendo a nuboso durante la mañana. Se prevén precipitaciones débiles, especialmente en zonas del interior por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será en general flojo y de dirección variable.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C
Fuerteventura
Predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en general. No se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada. Las temperaturas apenas variarán. El viento del noroeste tenderá a flojo del norte a partir del mediodía.
Puerto del Rosario: 16 / 22 °C
Lanzarote
Se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos. Existe probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada. Las temperaturas presentarán pocos cambios o máximas en ligero descenso. El viento será del noroeste, tendiendo a flojo del norte por la tarde.
Arrecife: 16 / 21 °C