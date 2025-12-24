La previsión de la Aemet: la lluvia no perdona a Canarias ni en Nochebuena

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos nubosos en el norte, con apertura de algún claro a mediodía y en general poco nuboso en el resto.
Durante las horas centrales del día aumentará a nuboso o cubierto, especialmente en las vertientes norte y oeste, con lluvias persistentes débiles a moderadas.
En el resto de vertientes, las lluvias serán débiles y menos probables, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste moderado con mayor intensidad por la tarde con rachas fuertes en los extremos nordeste y suroeste, y sobre todo en zonas altas con alguna racha ocasional muy fuerte.
En la provincia de Las Palmas para este miércoles, 24 de diciembre de 2025, indica que habrá intervalos nubosos en el norte de Gran Canaria con apertura de algún claro a mediodía pero aumentando al final de la tarde a cielos nubosos o cubiertos acompañados de lluvia débil o localmente moderada; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará nuboso en el oeste y con intervalos nubosos en el resto, aumentando por la noche a cielos nubosos o cubiertos acompañados de lluvia débil o localmente moderada que afectará principalmente a la vertiente oeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 22ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en el noreste y suroeste así como en zonas altas.