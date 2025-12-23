Lluvia y vientos que pueden ser fuertes: la previsión de la Aemet en Canarias para hoy

La previsión meteorológica para hoy en Canarias indica que habrá intervalos nubosos en general, salvo cielos nubosos en el norte durante la mañana y a últimas horas, cuando irán acompañados de precipitaciones débiles.
Asimismo, habrá intervalos nubosos más compactos en la vertiente oeste durante la tarde cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, y poco nuboso en la vertiente sureste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en tida Canarias, excepto ascenso de las máximas y descenso de las mínimas en cumbres centrales, donde son probables heladas débiles, y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste, más brisas en costas del suroeste.
Estará nuboso en la vertiente norte de Gran Canaria, donde no se descartan precipitaciones débiles, especialmente durante la primera mitad del día en medianías; y estará poco nuboso en el resto de zonas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en general con apertura de claros durante la tarde.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o algún ligero ascenso de las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste girando a norte durante la tarde cuando se podrán dar intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.