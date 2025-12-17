el tiempo

La Aemet lo confirma: Canarias seguirá pasada por agua este miércoles

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La previsión meteorológica para hoy indica que habrá predominio de los cielos nubosos con claros ocasionales en el sur y se esperan lluvias débiles a moderadas en la vertiente norte, que podrán ser persistentes en medianías y zonas altas.

Habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en vertientes sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará del noreste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste.

En Gran Canaria habrá predominio de los cielos nubosos con claros ocasionales en el sur, esperándose lluvias débiles a moderadas, probablemente persistentes en medianías del norte y cumbres, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en la mitad sur.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos nubosos con probables lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos tras el mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 21ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento fuerte del norte con probables rachas muy fuertes.

