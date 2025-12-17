La Aemet lo confirma: Canarias seguirá pasada por agua este miércoles

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá predominio de los cielos nubosos con claros ocasionales en el sur y se esperan lluvias débiles a moderadas en la vertiente norte, que podrán ser persistentes en medianías y zonas altas.
Habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en vertientes sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noreste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste.
En Gran Canaria habrá predominio de los cielos nubosos con claros ocasionales en el sur, esperándose lluvias débiles a moderadas, probablemente persistentes en medianías del norte y cumbres, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en la mitad sur.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos nubosos con probables lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos tras el mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento fuerte del norte con probables rachas muy fuertes.