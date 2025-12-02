Agresión en plena calle de madrugada en Canarias: un hombre en estado severo

Un hombre ha resultado herido de gravedad tras sufrir una agresión en la vía pública en la Avenida Canarias, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, durante la madrugada de este martes.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron en torno a las 03.49 horas cuando una llamada alertó de que una persona precisaba asistencia sanitaria urgente tras ser agredida en plena calle.
El 112 activó de inmediato los recursos necesarios, desplazándose al lugar una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), otra sanitarizada y una unidad de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.
El personal sanitario asistió al afectado, un hombre que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.
En un primer momento fue evacuado al centro de salud de la zona y, tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes.