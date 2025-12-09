Por primera vez, PSOE, CC y PP empatarán a alcaldías en el sur de Tenerife

Con el inminente acceso del Partido Popular a la Alcaldía de Arico, previsiblemente el día 22 de este mes, tras el pacto alcanzado con el PSOE en las elecciones de 2023, los bastones de mando de los ayuntamientos del Sur quedarán repartidos a partes iguales entre las tres principales formaciones políticas, una configuración inédita hasta ahora en una comarca en la que históricamente la mayor representación institucional la ha acaparado el PSOE, seguida de Coalición Canaria y en tercer lugar, a una considerable distancia, el Partido Popular.
Con el relevo en Arico y la llegada a la Alcaldía del popular Andrés Martín en sustitución de la socialista Olivia Delgado, las fuerzas se equiparan en los 12 municipios de la comarca, con cuatro alcaldías para el PSOE e idéntico número para CC y PP.
El Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta en Adeje (su bastión inexpugnable en el Sur), Candelaria, Fasnia y Vilaflor de Chasna, mientras que Coalición Canaria preside los ayuntamientos de San Miguel y Arafo (ambos con mayoría absoluta), Granadilla (gracias a un pacto con PP y Vox) y Guía de Isora (en alianza con el PP, aunque en situación de empate técnico con la oposición tras la salida del gobierno local de un edil de CC).
Por su parte, el Partido Popular, fuerza que hasta hace unos años apenas rascaba poder en el Sur, lidera los consistorios de Santiago del Teide (donde no deja de encadenar mayorías absolutas desde 2015), Arona (con un pacto con CC y Vox), Güímar (con el apoyo de Nueva Canarias y dos concejales díscolos socialistas) y, en unos días, Arico (en coalición de gobierno con el PSOE).
Los pactos derivados de las elecciones de 2023, unido a las mociones de censura, han penalizado al PSOE, que sigue siendo la fuerza hegemónica en votos. No hay que olvidar que los socialistas fueron los que más sufragios sumaron en cuatro localidades donde no gobiernan: Arona, Guía de Isora, Arico y Granadilla de Abona, además de los cuatro municipios anteriormente citados donde lograron una mayoría holgada. Es decir, el partido de la rosa se impuso en ocho de los doce municipios. Pero las alianzas entre CC, PP y Vox, vía pactos postelectorales o censuras, han acabado por alejar cualquier posibilidad a los gobiernos progresistas en aquellos municipios que requieren alianzas, a pesar de que en algunos, como Guía de Isora, el PSOE se quedara a un puñado de votos de la mayoría absoluta.
Lejos quedan los tiempos en los que el PSOE pintaba de rojo buena parte del mapa del poder municipal en el Sur, así como la época dorada de Coalición Canaria, que llegó a sumar hasta cuatro mayorías absolutas en la comarca. En cambio, el Partido Popular, ha roto el pulso tradicional entre socialistas y nacionalistas al mejorar sus resultados electorales, pero sobre todo, al sacarle el máximo rendimiento a los pactos poselectorales y a las mociones de censura, abrazándose primero a Coalición Canaria, su socio natural, y luego a Vox.