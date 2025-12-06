El PSOE cederá la Alcaldía de Arico antes de Navidad

En unos días, previsiblemente el 22 de diciembre, aunque la fecha está aún por confirmar, Olivia Delgado (PSOE) cederá el bastón de mando del Ayuntamiento de Arico a Andrés Martínez (PP), cumpliendo así el pacto de estabilidad firmado tras las elecciones municipales de 2023, en las que el PSOE obtuvo seis ediles y el Partido Popular dos.
La alcaldesa ariquera subraya que el pacto se formó “para dar un rumbo sólido” al municipio y “esta es la prueba de que el compromiso con el cambio es compartido”. Insiste en que la estabilidad de Arico “está por encima de las siglas” y que el proyecto, las áreas de gestión y los objetivos siguen “intactos”. Después de 30 meses al frente del Ayuntamiento, la regidora asumirá la primera tenencia de alcaldía y mantendrá las áreas de Hacienda, Tesorería, Patrimonio, Seguridad y Relaciones Institucionales.
Olivia Delgado recalca que en estos dos años y medio, Arico ha pasado “de la inacción a la solvencia” y califica de “transformación sin precedentes” el resultado de la gestión, destacando el “saneamiento” de las cuentas y el “desbloqueo” de obras como la plaza de la Villa.
“La gestión rigurosa ha sido nuestra bandera después de heredar cientos de miles de euros en facturas sin gestionar”, explicó a este periódico. Un lastre que ha obligado a destinar medio millón de los presupuestos de 2025 (de casi 14 millones de euros) para hacer frente a la deuda. Pese a todo, destaca el crecimiento del 22,5% en la capacidad inversora, lo que le lleva a afirmar que Arico “mira al futuro con confianza y no con compromisos incumplidos”.
La alcaldesa socialista volvió a denunciar lo que considera la “irrisoria” compensación económica que recibe el municipio por albergar el vertedero insular y sufrir “olores insoportables y plagas”, y recordó que el Ayuntamiento ha exigido al Cabildo un “plan de acción” para mejorar la gestión de los residuos y una “justa” compensación.
RENOVABLES
Además, el Consistorio se ha posicionado abiertamente en contra de la declaración de Arico como Zona de Aceleración de Renovables, lo que abriría la puerta a nuevos parques eólicos y fotovoltaicos en un municipio que Delgado considera “saturado” de aerogeneradores y placas solares. “La transición ecológica es necesaria, pero no a costa de arrasar nuestro suelo agrícola”, afirma.
Respecto al desbloqueo de las obras de la plaza de la Villa, -paralizadas desde 2019- por un coste superior a los 400.000 euros (deuda y la indemnización para resolver el contrato), la alcaldesa lo considera un acto de “responsabilidad institucional, porque la inacción solo prolongaba la frustración vecinal”. Ya resuelto el contrato, se trabaja para retomar las obras y abrir la plaza “lo antes posible”.
En el balance de estos 30 meses de mandato, la exsenadora socialista incorpora al capítulo de objetivos cumplidos el “mayor plan de asfaltado de los últimos tiempos”, con una inversión de tres millones de euros, y el “primer contrato histórico” de mantenimiento de los espacios públicos, por 725.000 euros anuales durante cinco años para que “cada rincón de Arico recupere el cuidado que merece”.
Asimismo, califica de “prioridad absoluta” la gestión del agua: “Hemos movilizado más de cuatro millones de euros para modernizar las redes y acabar con décadas de carencias. Esto significa que, por fin, más de 1.000 familias tendrán un suministro de agua en condiciones en diferentes zonas del municipio y avanzamos en saneamiento clave en El Porís y Las Maretas”.
La alcaldesa también se muestra satisfecha con la inversión de más de 500.000 euros para la próxima renovación de 13 parques infantiles para hacerlos “más seguros y modernos”. Y también con la apuesta en materia de conciliación familiar a través de programas como ConciliArico, la acogida temprana y permanencia y los campamentos de verano y Navidad.
“Son gratuitos, lo cual es un hito, porque las familias de Arico jamás habían tenido estos servicios”, destaca Delgado, que define esta apuesta como el resultado de “hacer política con el corazón, aliviando la carga económica y facilitando la vida laboral”.
Sobre los retos pendientes, la alcaldesa ariquera reconoce que “queda camino por recorrer” y enfoca el principal desafío en mantener el ritmo inversor y consolidar los proyectos estructurales, sobre todo en lo referido a la ejecución de las grandes obras. Cierra esta nueva etapa en la Alcaldía de Arico convencida de que el municipio está “mucho mejor” que hace dos años y medio y asegura que la dirección es “firme y clara”.