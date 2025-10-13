Arico pide la declaración de municipio “saturado” de parques eólicos y fotovoltaicos

A dos meses de entregar el bastón de mando a Andrés Martínez (PP) y en medio del proceso –y del debate– de las Zonas de Aceleración de Renovables abierto por el Gobierno de Canarias, la alcaldesa de Arico, Olivia Delgado (PSOE), denuncia el impacto “brutal” de los parques eólicos y fotovoltaicos en su municipio “para la ciudadanía, la economía y el medioambiente”, y advierte de que “no se puede disfrazar de verde aquello que no lo es: se están llevando por delante el territorio, de un gran valor patrimonial y ambiental”.
El Ayuntamiento de Arico ha presentado alegaciones a la inclusión del municipio entre las Zonas de Aceleración de Renovables del Archipiélago -que abre la puerta a la instalación de nuevos parques para aprovechar la energías eólica y solar-, al considerar que su desarrollo no ha sido el adecuado.
Olivia Delgado lamenta que hasta ahora la gran mayoría de molinos de viento y planchas solares instaladas en su municipio se autorizaran por interés general, “sin tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento” que, recuerda, es competente en la ordenación del territorio, lo que ha obligado al Consistorio a adaptar el planeamiento a las infraestructuras aprobadas.
“Esa forma de proceder ha sido rechazada en varias ocasiones por el pleno de Arico y hemos presentado informes, aunque no son vinculantes”, aclara la alcaldesa, que exige la elaboración de “estudios de impactos acumulados, que no se están realizando”. “Se está recurriendo a la evaluación ambiental simplificada de cada parque, pero no se está teniendo en cuenta todo lo que está instalado en el municipio ni tampoco la opinión de los ayuntamientos, y eso no puede ser”, enfatiza.
ÁREA METROPOLITANA
Además de oponerse a que Arico sea declarado Zona de Aceleración de Renovables, Delgado defiende que el Gobierno de Canarias apueste por producir energía limpia “donde más se consume”, es decir, en las áreas metropolitanas, donde, a su juicio, se deben fomentar medidas como la creación de comunidades energéticas, habilitando para ello líneas de financiación.
“Hay que cambiar el modelo de llevarlo todo a parques eólicos y fotovoltaicos, porque esa no es la solución. Lo estamos viendo con el caos que se ha generado en Arico y ahora con la posible implantación de nuevos parques en otros municipios. La ciudadanía ha dicho basta ya y nosotros no queremos que se repita el modelo de Arico en otros lugares como Fasnia o Güímar”.
Además de exigir una implantación de renovables “ordenada”, que responda a una planificación estratégica, la exsenadora socialista por Tenerife reivindica que se tenga en cuenta lo construido hasta ahora en municipios como el suyo. “Desde el Ayuntamiento hemos puesto sobre la mesa del debate la realidad de las zonas saturadas, como Arico, por este tipo de infraestructuras que causan un impacto irreversible. Insisto: se deben estudiar los impactos acumulados”.
Esa demanda de declarar a Arico “zona saturada” se ha presentado en la Mesa de la Energía Renovable, creada por el Gobierno de Canarias, donde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) cuenta con Olivia Delgado como representante.
Arico cuenta con una treintena de parques eólicos y fotovoltaicos, algunos en trámites de aprobación, según confirmó la alcaldesa, quien pide a la Consejería de Transición Ecológica “un giro de 180 grados” en la política de implantación de las renovables.
“Reclamamos al Gobierno de Canarias que nos escuche y tenga en cuenta a los municipios, porque vivimos en un territorio limitado y las cosas hay que hacerlas bien y con cabeza”. Y concluye recurriendo a una de sus frases más gráficas para ilustrar su denuncia: “Si sueltas un pájaro en Granadilla no llega a Fasnia”.