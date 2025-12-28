Intervienen un arma simulada en una reyerta en un after de Canarias

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron en la mañana de este domingo en una reyerta que tuvo lugar en el interior de un after ubicado en la zona de Las Canteras, concretamente en el establecimiento conocido como El Teteo, situado en la calle Grau Bassas, en el área Puerto de la capital.
Según ha informado la Policía Local, durante la intervención se identificó a uno de los implicados que portaba un arma de cuarta categoría, concretamente una pistola de balines o airsoft, que no llegó a ser exhibida en ningún momento. El individuo, conocido por las fuerzas de seguridad, fue denunciado en aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, con la correspondiente propuesta de infracción.
De acuerdo con la información facilitada por Televisión Canaria, el origen de la intervención policial estuvo en una pelea previa entre dos mujeres en el interior del local. En ese primer altercado, una de ellas portaba presuntamente un arma blanca, tras agredir a una camarera. En ambos incidentes no se registraron daños personales.
Los agentes tuvieron que intervenir en dos ocasiones en el mismo establecimiento a lo largo de la mañana. En la segunda actuación, además de la identificación del varón que portaba el arma simulada, se tramitaron dos denuncias administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana.
Tras estos hechos, el sindicato CSIF, representante de la Policía Local, ha advertido de la insuficiencia de medios materiales y de formación para afrontar este tipo de intervenciones de riesgo. Según la organización sindical, para controlar la situación fue necesario desplegar a seis agentes en un local donde se concentraban al menos 30 personas, sin contar con la unidad de intervención, que no se encontraba operativa en ese momento.
CSIF ha puesto el foco en la falta de dispositivos electrónicos de control (táser). Aunque la Policía Local dispone de cinco de estos dispositivos, el sindicato asegura que ninguno estaba operativo durante la mañana del domingo y que los agentes no cuentan con la habilitación necesaria para su uso, pese a haberla solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento.
A esta carencia se suma, según el sindicato, un déficit de formación continua. CSIF señala que más del 80% de la plantilla no ha realizado prácticas de tiro en lo que va de año, a pesar de que la normativa establece una periodicidad mínima semestral. El nuevo campo de tiro anunciado en 2022 por el Ayuntamiento continúa sin entrar en funcionamiento, lo que ha impedido la realización de estas prácticas, pese a que los instructores recibieron formación el pasado mes de septiembre.