Arrancan los equipos itinerantes de valoración de la discapacidad en Canarias

La Consejería de Bienestar Social ha puesto en marcha equipos itinerantes del servicio de valoración de la discapacidad en Tenerife y Gran Canaria con el objetivo de agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios, por lo que las personas solicitantes de este reconocimiento no tendrán que desplazarse de su municipio o comarca.
Durante la visita al primer centro instalado en Garachico, uno de los cinco que se instalarán en Tenerife (junto a San Miguel y Santa Úrsula) y Gran Canaria (Agüimes y Gáldar), la consejera regional Candelaria Delgado precisó que además de los profesionales habituales de cada equipo de valoración (un trabajador social, un psicólogo y un profesional sanitario que han realizado una formación específica para poder realizar su labor, los recursos contarán un trabajador social más que hará funciones de asesoramiento e información en materia de discapacidad a la población de la zona que lo necesite.
“Con estos equipos itinerantes descongestionamos los centros base y lo más importante, las personas con discapacidad no tendrán que desplazarse hasta la capital. Aquí aplicaremos también el nuevo decreto y priorizamos a menores, personas mayores y valoraremos la vulnerabilidad social asociada al expediente”, aseguró.
Este equipo instalado en Garachico atenderá los expedientes de las personas residentes en El Tanque, Buenavista, Los Silos, Garachico e Icod de los Vinos. “Estamos hablando de solicitudes, casi todas son de 2023 y 2024, pero tenemos alguna del finales del 2022, y son en torno unos 1.200 usuarios los que estarían pendientes tanto de el primer reconocimiento del grado de la discapacidad como de las revisiones posteriores que también se solicitan”, destacó.
Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, explicó que “ya tenemos completa la formación de todas las y los profesionales que integran este equipo”, que forma parte de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas), órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social, que “empezarán a recibir llamadas a través del 012 paraque las personas que lo soliciten vengan a ser valoradas en este centro” y que se encargarán de “las entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes. El personal realizará toda la gestión documental que lleva aparejada el reconocimiento del grado de discapacidad”.