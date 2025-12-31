Denuncian un intento de atraco en el sur de Tenerife: “Tenía mucho miedo”

Un joven ha sido víctima de un intento de atraco en El Fraile, en el municipio tinerfeño de Arona, durante la noche de este martes, 30 de diciembre de 2025, sobre las 23:30 horas, según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS.
Según el testimonio del afectado, cinco jóvenes han intentado asaltarlo, uno de ellos amenazando con una navaja. La víctima se ha aferrado a su bolso y ha tratado de defenderse mientras pedía ayuda.
La situación no ha llegado a materializarse gracias a la reacción de varios vecinos, que se han asomado a gritar desde sus viviendas, otros han salido a la calle y algunos conductores han hecho sonar la pita de sus vehículos, lo que ha provocado la huida del grupo, tal y como se aprecia en un vídeo de la escena.
El joven explica a este periódico que el miedo se ha instalado entre los residentes de la zona. “Iba a salir cuando ocurrió todo. Tuve que irme a casa porque tenía mucho miedo”, relata.
Añade, además, que la situación le está llevando a replantearse su seguridad diaria: “Estoy pensando en salir con un gas pimienta ante la cantidad de atracos violentos en la zona”.
El joven ya ha presentado denuncia ante la Policía Nacional.
Este atraco no es un caso aislado
Según relatan vecinos de El Fraile, no se trata de un hecho aislado. Aseguran que durante las fiestas navideñas se han producido numerosos atracos, especialmente en horario nocturno y con chicas jóvenes como principales víctimas.
Así le sucedió también a una amiga de la víctima, que sufrió el robo de su teléfono móvil días antes, en circunstancias similares y en la misma zona.
El afectado señala que, tras compartir lo ocurrido en redes sociales, ha recibido un gran número de respuestas de personas que confirman y relatan hechos similares, la mayoría de ellos recientes, lo que refuerza la percepción vecinal de que estos episodios se están produciendo cada vez con más frecuencia.
Ante esta situación, los vecinos expresan su preocupación y reclaman mayor presencia policial y un refuerzo de la seguridad en El Fraile, especialmente durante la noche.