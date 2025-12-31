sucesos

La actitud de los ocupantes de un coche de alquiler en Tenerife pone en alerta a la Guardia Civil

Los hechos se produjeron cuando los agentes realizaban un punto de verificación de vehículos y personas
La actitud de los ocupantes de un coche de alquiler en Tenerife pone en alerta a la Guardia Civil
La actitud de los ocupantes de un coche de alquiler en Tenerife pone en alerta a la Guardia Civil
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Agentes de la Guardia Civil de Playa de las Américas han detenido a dos personas, hombres de 29 y 32 años, vecinos de El Fraile, acusados de un delito de receptación de vehículo.

Los hechos se produjeron cuando los agentes que se encontraban prestando servicio por la zona de El Fraile y realizaban un punto de verificación de vehículos y personas, sospecharon de un coche con dos ocupantes.

  1. Denuncia un robo mientras trabajaba en Canarias, pero la Guardia Civil se percata de que algo no cuadraDenuncia un robo mientras trabaja en Canarias, pero la Guardia Civil se percata de que algo no cuadra

Una vez que los agentes realizaron las gestiones oportunas, comprobaron que el vehículo estaba sustraído y había sido denunciado por la empresa de vehículos de alquiler, ya que no había sido devuelto.

Los ocupantes confirmaron que el vehículo no era suyo, por lo que los agentes procedieron a su detención, acusados de un delito de receptación de vehículo.

El vehículo fue intervenido y entregado a la empresa de alquiler, detalla la Guardia Civil en una nota.

Los acusados tienen antecedentes policiales por hechos similares y, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas