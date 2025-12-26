Atropellan a una mujer junto al Intercambiador de Santa Cruz

Una mujer de 50 años ha resultado herida a primera hora de este viernes, 26 de diciembre, tras sufrir un atropello junto al Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.
A las 7:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que una mujer había sido atropellada en la calle Doctor Antonio Perera Reyes y precisaba asistencia sanitaria.
Desde el 112 se activaron de inmediato los recursos necesarios. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.
El personal sanitario valoró y asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, y procedió a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
La Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes.