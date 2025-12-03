Un atropello en Tenerife deja a una joven hospitalizada

Una mujer de 22 años ha resultado herida a primera hora de este miércoles tras ser atropellada en la carretera general del Sur, en el cruce de Barranco Grande, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, a las 7:10 horas se recibía la alerta en la que se precisaba asistencia sanitaria para la víctima, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios de inmediato.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.