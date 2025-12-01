Atropello mortal en una carretera de Tenerife: esto es lo que se sabe hasta el momento

Un ciclista ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un vehículo en la carretera TF-652, a la altura del kilómetro 6, en el municipio de Arona.
El suceso se produjo a las 20.12 horas de este lunes, 1 de diciembre, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba el atropello de un ciclista por un automóvil en la citada vía y activó los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de ellas medicalizada, aunque el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del afectado al presentar lesiones incompatibles con la vida.
En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, así como efectivos de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y asegurar la zona. El Servicio de Carreteras procedió a señalizar la vía y a despejar el área afectada.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso.