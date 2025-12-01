Una niña, en estado muy grave tras sufrir un ahogamiento en el mismo parque acuático de Canarias donde falleció otra menor

Una niña de cuatro años se encuentra en estado muy grave tras sufrir un ahogamiento en una piscina, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
A las 13:15 horas, se recibió la alerta de una menor que se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras ser rescatada del agua en Lago Taurito, en el municipio grancanario de Mogán.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, mientras los socorristas del establecimiento practicaron maniobras de reanimación a la víctima.
A la llegada del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la menor presentaba signos de ahogamiento incompleto y traumatismo craneal de carácter grave.
Tras ser estabilizada, fue trasladada por vía aérea hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y, posteriormente, en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
El SUC desplazó un helicóptero medicalizado, dos ambulancias medicalizadas y otra de soporte vital básico.
En el operativo participaron el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.
Los equipos de bomberos y Protección Civil aseguraron la toma de tierra del helicóptero, mientras que Guardia Civil y Policía Local colaboraron en el dispositivo e instruyeron las diligencias correspondientes.
Ahogamiento mortal en el mismo parque acuático hace 9 meses
El suceso de este lunes en Lago Taurito se produce meses después de otro caso en el mismo complejo de ocio acuático. El pasado abril, una menor de dos años falleció tras sufrir un ahogamiento en una piscina del parque.
El incidente ocurrió el sábado, 18 de abril, sobre las 16.00 horas, cuando el 112 recibió una alerta tras el rescate del agua de la niña, que había quedado atrapada bajo unas colchonetas.
Tras la activación de los recursos de emergencia, los efectivos desplazados al lugar comprobaron que la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.