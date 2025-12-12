Borrasca Emilia: Canarias, en alerta por inundaciones

El Gobierno de Canarias ha activado este, viernes 12 de diciembre, dos alertas meteorológicas de alto impacto que afectan a todo el Archipiélago: la declaración de alerta máxima por riesgo de inundaciones costeras y la actualización a alerta máxima por fenómenos costeros, ante el empeoramiento significativo del estado del mar previsto para las próximas horas y durante el fin de semana.
Las decisiones han sido adoptadas por la Dirección General de Emergencias, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, y en aplicación de los planes PEINCA (riesgo de inundaciones) y PEFMA (fenómenos meteorológicos adversos).
Oleaje muy adverso y riesgo de inundaciones en zonas costeras
Según la información oficial, el mal estado del mar, combinado con viento fuerte de componente norte, puede provocar inundaciones costeras puntuales por saltos de oleaje en zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente en las horas cercanas a las pleamares.
El aviso por riesgo de inundaciones costeras estará vigente desde las 18:00 horas de este viernes y afecta a toda la comunidad autónoma de Canarias, con especial atención a los periodos comprendidos entre dos y tres horas antes y después de las pleamares.
Los horarios previstos son:
- Sábado: entre las 07:55 y las 08:40 horas, y entre las 20:40 y las 21:20 horas.
- Domingo: entre las 09:00 y las 09:40 horas, y entre las 21:40 y las 22:15 horas.
Alerta máxima por fenómenos costeros en todo el Archipiélago
De forma paralela, el Gobierno de Canarias ha elevado a alerta máxima la situación por fenómenos costeros, debido al viento y al intenso oleaje que afectarán a las Islas.
La previsión apunta a viento del norte con fuerza 6 a 8, con rachas de entre 39 y 74 kilómetros por hora, que generará un mar gruesa a muy gruesa, especialmente en las vertientes norte y oeste y en los canales entre Islas.
En cuanto al oleaje, se espera una altura significativa de mar combinada de entre 5 y 7 metros en las costas norte, este y oeste de las Islas de mayor relieve, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del litoral, las olas podrían situarse entre 2,5 y 4 metros.
Los datos técnicos advierten además de que un 10% de las olas podría alcanzar entre 6 y 9 metros, y de forma puntual algunas podrían situarse entre los 8 y 12 metros, lo que incrementa notablemente el riesgo en zonas expuestas.
Recomendaciones a la población
Ante esta doble situación de alerta y alerta máxima, el Gobierno de Canarias hace un llamamiento a la máxima precaución, recomendando:
- Evitar la presencia en zonas costeras, piscinas naturales y áreas rocosas.
- No transitar por paseos marítimos ni carreteras cercanas al litoral expuesto.
- Seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Las autoridades recuerdan que el estado del mar puede generar situaciones de riesgo extremo, incluso en lugares aparentemente seguros, y piden responsabilidad a la ciudadanía mientras se mantengan activas ambas alertas.