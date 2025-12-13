La borrasca Emilia trae vientos huracanados en el Teide y nieve

Los primeros efectos en Canarias del temporal denominado Emilia se dejaron sentir ayer con un balance donde destacan sobremanera los vientos huracanados que se registraron en las cumbres de Tenerife y la caída de las primeras nieves de este otoño en Las Cañadas, además de registrarse el rescate de un varón que accidentalmente cayó al mar en la costa de Arona, la cancelación de dos vuelos y el desvío de otros cinco y, finalmente, una treintena de incidentes repartidos por las distintas Islas sin que, felizmente, haya que lamentar herdos ni daños materiales de relevancia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las peores previsiones son para la madrugada y la mañana de hoy sábado, a tal punto que el Gobierno de Canarias ha decretado en este sábado una alerta máxima por el fuerte oleaje para toda Canarias, así como otras alertas por riesgo de inundaciones costeras y lluvias. También está activa una alerta por nevadas específica para Tenerife y una prealerta por tormentas que, de nuevo, abarca todo el Archipiélago.
Respecto a lo sucedido ayer como consecuencia de este temporal generado por una baja derivada de un frente polar atlántico que se ha profundizado al situarse entre las Islas y el Golfo de Cádiz. Cabe reseñar que la Agencia Estatal de Meteorología detectó una racha máxima de 132 kilómetros por hora (km/h) en Izaña, donde los vientos sostenidos fueron de 91 km/h. Para hacerse una idea de lo enorme de dicho registro, cabe recordar que desde los 120 km/h ya se considera que son vientos propios de un huracán.
Precisamente, desde las cumbres tinerfeñas llegó otra de las noticias de ayer con la aparición de los primeros copos de nieve de este otoño a partir de la última hora de la tarde, sin que conste la dimensión alcanzada al cierre de esta edición.
Donde también sopló el viento con muchísima fuerza fue en el aeropuerto de La Palma, con una racha máxima de 102 km/h, lo que sin duda provocó que se cancelase un vuelo procedente desde el de Tenerife Norte y se desviase al Tenerife Sur otro que llegaba desde Países Bajos. También hubo problemas en el aeródromo lagunero, desvíandose al del Sur un vuelo de La Palma y otro de El Hierro, además de cancelarse otro con destino a Valverde. Resta añadir que igualmente acabó en el Reina Sofía un avión que despegó en Alemania y no pudo aterrizar en Gran Canaria.
Resbalón
Sobre el rescate en Arona, tuvo lugar en Palm-Mar y al parecer fruto de un inoportuno resbalón, pero la rápida respuesta de las emergencias evitó males mayores y dos bomberos que se lanzaron al agua y lograron rescatar al varón afectado, que apenas presentó heridas leves como rasguños, etc.
Respecto al resto de incidentes, se repartieron por las Islas de Tenerife en municipios como Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, Adeje, El Rosario y Arico; La Palma (Los Llanos de Aridane) y Gran Canaria, pero en todos los casos carecieron de especial relevancia al tratarse de caídas de alguna rama o de señales de tráfico y similares, así como otros desprendimientos leves, detalló ayer el Cecoes 1-1-2. Los más llamativos fueron el corte temporal al tráfico de la GC-80 al ceder un poste de luz ante la fuerza del viento, que también tumbó unas placas solares en Los Llanos.
Añadir que la lluvia fue serena por lo general, siendo más abundantes en Tejeda y Valleseco (Gran Canaria).