Borrasca Emilia: comienza a nevar en el Parque Nacional del Teide

Comienza a nevar en el Parque Nacional del Teide en plena borrasca Emilia, mientras las temperaturas en las cumbres de Tenerife descienden con rapidez y se acercan a los 0 grados centígrados en Izaña, según confirma Meteo Tenerife. La situación meteorológica apunta a que las precipitaciones en forma de nieve podrían intensificarse en las próximas horas y, en caso de que no se registren nuevos episodios esta tarde, la nevada podría producirse durante la jornada de mañana.
El descenso térmico, unido a la inestabilidad asociada a la borrasca, ha activado el seguimiento de la evolución meteorológica en las zonas de alta montaña, donde no se descartan acumulaciones de nieve si se mantienen las actuales condiciones de humedad y frío.
Alerta máxima por fenómenos costeros en Canarias
De forma paralela, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado este viernes, 12 de diciembre, la alerta máxima por riesgo de inundaciones costeras y ha elevado también a alerta máxima la situación por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.
El aviso por inundaciones costeras está vigente desde las 18:00 horas y afecta a toda la comunidad autónoma, con especial atención a los periodos próximos a las pleamares, comprendidos entre dos y tres horas antes y después de estos momentos.
Los horarios de mayor riesgo previstos son:
- Sábado: entre las 07:55 y las 08:40 horas, y entre las 20:40 y las 21:20 horas.
- Domingo: entre las 09:00 y las 09:40 horas, y entre las 21:40 y las 22:15 horas.
Según la información oficial, el mal estado del mar, combinado con viento fuerte de componente norte, puede provocar inundaciones costeras puntuales por saltos de oleaje en zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente durante las horas de pleamar.
Oleaje de hasta 7 metros y picos superiores
En cuanto al estado de la mar, se espera una altura significativa de ola combinada entre 5 y 7 metros en las costas norte, este y oeste de las Islas de mayor relieve, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del litoral, las olas podrían situarse entre 2,5 y 4 metros.
Los datos técnicos advierten además de que un 10% de las olas podría alcanzar entre 6 y 9 metros, y que de manera puntual algunas podrían llegar incluso a entre 8 y 12 metros, lo que incrementa notablemente el riesgo en las zonas más expuestas.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar acercarse a la costa en los momentos de mayor riesgo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persista esta situación meteorológica adversa en Canarias.