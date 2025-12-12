Alertas por lluvias y viento en Canarias ante la llegada de la borrasca Emilia: estas serán las zonas más afectadas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos meteorológicos adversos en la comunidad autónoma de Canarias debido al paso de la borrasca Emilia, según la predicción de la Aemet y otras fuentes disponibles. Las medidas se adoptan en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En el caso de las lluvias, la alerta estará activa a partir de las 20:00 horas de este jueves, 12 de diciembre. Las precipitaciones se distribuirán de forma desigual en todo el Archipiélago, con los acumulados más importantes en la mitad norte de las Islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, aunque también se prevén acumulados locales destacables en Lanzarote y Fuerteventura.
Serán probables precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, que podrán ir acompañadas de tormentas y granizo. Las lluvias serán persistentes en Lanzarote, Fuerteventura y en la mitad norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Los acumulados previstos podrían alcanzar o superar los 40 milímetros en 12 horas en Lanzarote y Fuerteventura, los 60 milímetros en 12 horas en La Palma y La Gomera, los 80 milímetros en 24 horas en la mitad norte de Gran Canaria y los 100 milímetros en 12 horas en la mitad norte de Tenerife.
Alerta por viento en todo el Archipiélago
La Dirección General de Emergencias mantiene además la situación de alerta por viento en toda Canarias desde las 15:00 horas de este jueves. Se espera viento fuerte y racheado de componente norte, que afectará al mar, la costa, las medianías, las zonas altas y las cumbres.
La velocidad media del viento se situará entre 40 y 60 kilómetros por hora, con intervalos locales de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Asimismo, se prevén rachas muy fuertes, que podrán alcanzar o superar entre 70 y 100 kilómetros por hora.
Prealerta por tormentas desde las 18:00 horas
De forma complementaria, la Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por tormentas en la comunidad autónoma de Canarias, con inicio a las 18:00 horas de este jueves, 12 de diciembre.
Según las observaciones trasladadas, son probables tormentas fuertes, entendidas como fenómenos caracterizados por intensa actividad eléctrica, con rayos, relámpagos y truenos, que pueden ir acompañados de precipitaciones localmente fuertes, rachas de viento muy intensas, superiores a los 70 km/h, y granizo. Dado el carácter de estos episodios, no se descarta que de forma puntual puedan registrarse tormentas de intensidad superior.
Recomendaciones a la población
Ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, viento y tormentas, Emergencias recomienda a la población seguir las previsiones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades, revisar el estado de tejados, desagües y bajantes, evitar estacionar vehículos en cauces de barrancos y reducir los desplazamientos, especialmente por carretera.
También se aconseja asegurar puertas, ventanas y objetos en balcones o azoteas, evitar excursiones o acampadas, extremar la precaución en la conducción y no atravesar zonas inundadas. En situaciones de tormenta eléctrica, se recomienda desenchufar aparatos eléctricos, mantenerse alejado de estructuras metálicas y no refugiarse bajo árboles aislados.
La Dirección General de Emergencias recuerda que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112, y que para información general está disponible el teléfono 012.
Actuaciones para cabildos y municipios
En el marco del PEFMA, se han trasladado a cabildos y ayuntamientos distintas actuaciones preventivas relacionadas con el riesgo de inundaciones, viento y tormentas. Entre ellas, figuran la vigilancia de carreteras, barrancos, presas y balsas, la señalización o cierre de zonas inundables, el control de desprendimientos, la activación de planes insulares y municipales, y la coordinación constante con el CECOES 1-1-2.
Asimismo, se contempla la evaluación del cierre de actividades deportivas, docentes, culturales o sociales, el seguimiento de andamios, grúas, carpas e instalaciones desmontables, y la información a la población sobre la evolución de la situación y las medidas preventivas recomendadas.