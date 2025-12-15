borrasca emilia

Este fue el punto de Tenerife donde más agua descargó la borrasca Emilia

Llegó a recoger 92 litros en 24 horas
Borrasca Emilia en Tenerife. Sergio Méndez
EMILIA se despidió de Canarias tras zarandear el Archipiélago de este a oeste con vientos huracanados en las cumbres, olas de diez metros y generosas precipitaciones.

El punto de Canarias en el que más llovió fue la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, donde el sábado se recogieron 150 litros por metro cuadrado.

En el caso de Tenerife, el municipio que vio caer más agua fue Candelaria, que no suele entrar en las quinielas de las precipitaciones, con 92 litros en 24 horas.

También destacaron las cantidades registradas en Izaña (69), Las Cañadas (66), Anaga (52) y el Roque de los Muchachos (51).

Agua bendita para una tierra que acumula años de sequía.

