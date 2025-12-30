Borrasca Francis: las horas clave en las que golpeará con más fuerza a Canarias

El paso de la borrasca Francis marcará el final del año en Canarias con lluvias intensas, viento fuerte, tormentas y mala mar, y ya hay una franja horaria especialmente adversa para este miércoles 31 de diciembre.
Según la previsión, el peor momento del temporal se concentrará entre las 15.00 y las 21.00 horas, cuando se espera la mayor incidencia del frente frío asociado a Francis. En ese tramo del día se prevén precipitaciones intensas, tormentas y rachas de viento, coincidiendo además con avisos meteorológicos activos en varias Islas.
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha activado la alerta por lluvias en todo el Archipiélago, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos amarillos por distintos fenómenos adversos.
En Gran Canaria, el aviso amarillo por lluvias y tormentas afecta a las zonas este, sur y oeste precisamente entre las 15.00 y las 21.00 horas, donde podrían superarse los 20 litros por metro cuadrado en solo una hora. En ese mismo intervalo se esperan episodios tormentosos. Además, el oleaje será significativo en la vertiente norte, con olas que podrían alcanzar los cinco metros, y en medianías se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Rachas de hasta 90 km/h en Tenerife
En Tenerife, el aviso amarillo se extiende también por viento y lluvias. En las cumbres se esperan rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, mientras que en las vertientes este y oeste las precipitaciones podrían alcanzar igualmente los 20 litros por metro cuadrado en una hora, coincidiendo con la franja más complicada de la jornada.
El escenario será similar en el resto de islas occidentales, donde se esperan lluvias intensas y viento fuerte, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura no se han activado avisos por viento, pero sí avisos amarillos por lluvias y tormentas durante toda la jornada.
Aunque el frente comenzará a afectar al Archipiélago desde el oeste y la situación más adversa se concentrará en la tarde del martes 31, la inestabilidad se prolongará durante los primeros días del año, con avisos por fenómenos costeros que podrían mantenerse hasta el domingo. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente durante las horas centrales de la tarde, cuando el temporal alcanzará su punto más intenso.
Este escenario meteorológico adverso ha llevado a numerosos ayuntamientos a cancelar o reprogramar actos festivos en diferentes puntos del Archipiélago, alterando así la agenda prevista para las celebraciones de Año Nuevo.
Alerta por fenómenos costeros
A esta situación se suma la alerta por fenómenos costeros, activa desde las 02:00 horas del 1 de enero, que afecta al litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro; al norte, oeste y sur de La Palma; al oeste y suroeste de La Gomera, y al norte y oeste de las restantes islas.
Las previsiones apuntan a viento del suroeste de fuerza 7, con mar combinada de entre 2,5 y 3 metros durante el día 1 de enero, que aumentará hasta los 4 metros o más a partir del día 2 de enero.
El estado del mar tenderá a empeorar de cara al fin de semana, coincidiendo con la luna llena del día 3 y la presencia de mareas vivas.
Los coeficientes de marea se situarán entre 80 y 83 el día 1 de enero, aumentando a valores de entre 87 y 89 el día 2.
Las pleamares previstas serán entre las 11:10 y las 11:45 horas del jueves 1 de enero; entre las 23:35 horas del jueves y las 00:10 horas del viernes 2 de enero; y entre las 12:05 y las 12:40 horas de ese mismo viernes.
Alerta por vientos
Por último, se mantiene la alerta por vientos, activa desde las 03:00 horas del 1 de enero, que afecta a las zonas altas y cumbres de La Palma y de Tenerife, mientras que en el resto del Archipiélago se declara la situación de prealerta.
Se prevé viento del suroeste moderado, con intervalos fuertes en medianías, zonas altas y cumbres de las islas occidentales y de Gran Canaria, así como rachas localmente muy fuertes en La Palma y Tenerife, que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las cumbres de Tenerife.
A partir de la tarde del día 1, el viento rolará al oeste. En Lanzarote y Fuerteventura, el viento será del sur moderado, con giro al suroeste y tendencia a intensificarse durante la noche.