Canarias empezará el año 2026 bajo alerta: el Gobierno declara situaciones de riesgo por la borrasca Francis

La Dirección General de Emergencias ha declarado distintas situaciones de alerta y prealerta en Canarias con motivo del paso de la borrasca Francis, a partir del 1 de enero de 2026, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de otras fuentes disponibles.
Las decisiones se adoptan en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.
La situación de alerta por lluvias, activa desde las 07:00 horas del 1 de enero, afecta a las vertientes este y oeste de La Palma y al sur y oeste de Tenerife.
En el resto de la comunidad autónoma se mantiene la situación de prealerta.
Según las observaciones oficiales, un frente recorrerá el Archipiélago de oeste a este a lo largo del día 1 de enero. Las precipitaciones comenzarán desde primeras horas de la mañana en El Hierro y La Palma, con especial incidencia en las vertientes este y oeste, incluido el Barranco de Las Angustias.
A mediodía, las lluvias alcanzarán La Gomera, especialmente el suroeste de la isla, y Tenerife, con mayor incidencia en el oeste y sur.
Durante la tarde, el frente se desplazará hacia el oeste y sur de Gran Canaria, mientras que por la noche las precipitaciones llegarán a Fuerteventura y Lanzarote.
Las lluvias se distribuirán de forma desigual y podrán ser persistentes en algunas zonas, donde se prevé que se prolonguen durante al menos 12 horas, con especial afectación en áreas altamente vulnerables.
En las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria son probables chubascos localmente fuertes y de carácter tormentoso.
En Fuerteventura y Lanzarote no se descarta la aparición de algún chubasco tormentoso durante las primeras horas de la madrugada del viernes.
Prealerta por tormentas
Además, desde las 07:00 horas del 1 de enero, se declara la situación de prealerta por tormentas en toda la comunidad autónoma de Canarias.
El paso del frente frío vendrá acompañado de actividad tormentosa, con previsión de tormentas fuertes, que podrían ser puntualmente muy fuertes.
La actividad tormentosa afectará desde la mañana a El Hierro y La Palma; a La Gomera y Tenerife en torno al mediodía, y por la tarde y la noche a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Las tormentas serán más probables en El Hierro, La Palma y La Gomera; en las cumbres y el oeste de Tenerife; y en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote la probabilidad será menor.
Alerta por fenómenos costeros
A esta situación se suma la alerta por fenómenos costeros, activa desde las 02:00 horas del 1 de enero, que afecta al litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro; al norte, oeste y sur de La Palma; al oeste y suroeste de La Gomera, y al norte y oeste de las restantes islas.
Las previsiones apuntan a viento del suroeste de fuerza 7, con mar combinada de entre 2,5 y 3 metros durante el día 1 de enero, que aumentará hasta los 4 metros o más a partir del día 2 de enero.
El estado del mar tenderá a empeorar de cara al fin de semana, coincidiendo con la luna llena del día 3 y la presencia de mareas vivas.
Los coeficientes de marea se situarán entre 80 y 83 el día 1 de enero, aumentando a valores de entre 87 y 89 el día 2.
Las pleamares previstas serán entre las 11:10 y las 11:45 horas del jueves 1 de enero; entre las 23:35 horas del jueves y las 00:10 horas del viernes 2 de enero; y entre las 12:05 y las 12:40 horas de ese mismo viernes.
Alerta por vientos
Por último, se mantiene la alerta por vientos, activa desde las 03:00 horas del 1 de enero, que afecta a las zonas altas y cumbres de La Palma y de Tenerife, mientras que en el resto del Archipiélago se declara la situación de prealerta.
Se prevé viento del suroeste moderado, con intervalos fuertes en medianías, zonas altas y cumbres de las islas occidentales y de Gran Canaria, así como rachas localmente muy fuertes en La Palma y Tenerife, que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las cumbres de Tenerife.
A partir de la tarde del día 1, el viento rolará al oeste. En Lanzarote y Fuerteventura, el viento será del sur moderado, con giro al suroeste y tendencia a intensificarse durante la noche.