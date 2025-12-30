La Aemet activa cuatro avisos por la borrasca Francis en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Canarias para este jueves, 1 de enero de 2026, ante un episodio de inestabilidad que dejará lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros, coincidiendo con el arranque del nuevo año y la llegada de la borrasca de alto impacto denominada Francis.
Según la previsión, el tiempo en Canarias estará marcado por un aumento generalizado de la nubosidad, con precipitaciones que podrán ser moderadas y localmente fuertes o persistentes, especialmente en las vertientes sur y oeste de las Islas occidentales.
Lluvias más probables en las Islas occidentales
En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos de nubes altas, siendo las Islas menos afectadas por el episodio. En el resto del Archipiélago, la situación tenderá a nuboso o cubierto de oeste a este a lo largo del día, con mayor probabilidad de lluvias en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, sobre todo en zonas expuestas al flujo del suroeste.
La Aemet advierte de que algunas precipitaciones podrían ser localmente intensas, acompañadas de tormentas, lo que ha motivado la activación de avisos amarillos por este fenómeno en varias Islas.
Viento del sur y suroeste, con rachas fuertes
El viento será uno de los factores más adversos de la jornada. Soplará de moderado a fuerte del sur y suroeste, con especial incidencia en medianías y zonas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes a partir de la mañana, sobre todo en las Islas montañosas.
Este escenario justifica también los avisos por viento, así como por fenómenos costeros, principalmente en Islas centrales y occidentales, donde el estado del mar podría complicar las actividades marítimas y en el litoral.
Temperaturas sin grandes cambios
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas tenderán a descender levemente, un descenso que será más significativo en zonas altas, salvo en las Islas más orientales, donde podrían experimentar un ligero ascenso.
En cuanto a las capitales de provincia, los termómetros se moverán entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, manteniéndose valores suaves pese al empeoramiento del tiempo.
Avisos amarillos en todo el Archipiélago
El panel horario de avisos de la Aemet refleja que todas las Islas estarán bajo aviso amarillo durante buena parte del jueves, aunque con diferente intensidad y duración según el territorio.
Tenerife, Gran Canaria y La Palma concentran el mayor número de fenómenos adversos simultáneos, mientras que Lanzarote y Fuerteventura presentan avisos más acotados.