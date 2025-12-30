La borrasca Francis afectará a Canarias: los expertos prevén tormentas y rachas muy fuertes

La previsión meteorológica para este martes, 30 de diciembre de 2025, apunta a una jornada marcada por los intervalos nubosos en Canarias, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en zonas de interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En lo que respecta a las temperaturas, se esperan pocos cambios. Los termómetros se moverán entre los 20 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en El Hierro, manteniéndose valores suaves para esta época del año. El viento soplará flojo y de dirección variable, con presencia de brisas en las costas.
Provincia de Las Palmas
En la provincia de Las Palmas, la previsión indica que Gran Canaria registrará intervalos nubosos en general, con mayor presencia de nubosidad durante las horas centrales del día y en el interior de la Isla.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, aunque se prevén ligeros descensos de las mínimas y leves ascensos de las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 21 grados de máxima. El viento, al igual que en el resto del Archipiélago, será flojo y variable, con brisas en el litoral.
Cambio de tiempo de cara a Nochevieja y Año Nuevo
Tanto el modelo europeo como el GFS vienen anticipando en los últimos días un empeoramiento del tiempo en el Archipiélago de cara a Nochevieja y Año Nuevo, según apuntan los expertos de Meteored.
Si se cumplen lo que predicen los modelos, Canarias podría arrancar 2026 con lluvias.
En la segunda mitad de la semana, la situación estará condicionada por la borrasca Francis, con varios centros secundarios, que se desplazará al norte de las Islas, con lluvias localmente intensas, tormentas, viento, oleaje e incluso la posibilidad de nieve en las cumbres.