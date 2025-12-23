Un frente frío visitará Canarias en Nochebuena y Navidad: las lluvias podrían ser fuertes

Un frente frío traerá lluvias a Canarias durante la próxima Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25). El frente, que afecta también a la Península Ibérica, ha sido calificado de “muy activo” por la Aemet.
En principio, dejará en las Islas lluvias débiles a moderadas, pero podrían ser fuertes tanto en el norte de las islas más montañosas como en las más occidentales.
El tiempo en Nochebuena
La previsión para Nochebuena apunta a un aumento de la inestabilidad, especialmente a partir de la segunda mitad del día. La Aemet advierte de rachas muy fuertes de viento del noroeste en las cumbres de Tenerife, con una intensidad que irá en aumento conforme avance la jornada.
Durante la mañana se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y en las islas orientales, mientras que en el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos. No obstante, hacia el final de la tarde la nubosidad tenderá a aumentar, con cielos nubosos o cubiertos, sobre todo en las vertientes norte y oeste, así como en Lanzarote.
En cuanto a las lluvias, se prevén precipitaciones débiles a moderadas, con la posibilidad de que localmente sean más intensas y persistentes en el norte de Tenerife. En las zonas orientadas al sur, las lluvias serán menos probables y de menor intensidad.
Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que podrían alcanzar los 22 grados en ambas capitales canarias.