La Aemet actualiza la previsión especial del tiempo en Canarias en Nochebuena: anuncia más lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para los próximos días, con especial atención a Nochebuena, este miércoles 24 de diciembre, cuando se espera un empeoramiento del tiempo respecto a la jornada previa.
Para este martes no se esperan fenómenos meteorológicos significativos. Predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con apertura de claros a partir de la tarde y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de vertientes, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes en Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con valores previstos de 17 a 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 16 a 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.
El viento soplará moderado del nordeste, rolando a norte por la tarde, con posibilidad de intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.
Miércoles, 24 de diciembre (Nochebuena)
La previsión para Nochebuena apunta a un aumento de la inestabilidad, especialmente a partir de la tarde. La Aemet advierte de rachas muy fuertes del noroeste en las cumbres de Tenerife, donde el viento irá ganando intensidad a lo largo del día.
Habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el resto el cielo estará poco nuboso durante buena parte del día. Sin embargo, al final de la tarde se espera que el cielo tienda a nuboso o cubierto, sobre todo en las vertientes norte y oeste y en Lanzarote.
En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias débiles a moderadas, sin descartar que localmente en el norte de Tenerife puedan ser fuertes y persistentes. En las vertientes orientadas al sur, las lluvias serán más débiles y menos probables. Las temperaturas apenas variarán, con máximas que podrían alcanzar los 22 grados en ambas capitales.