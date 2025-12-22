Lluvias persistentes y heladas hoy en Canarias: la previsión completa de la Aemet

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes indica que estará nuboso en el norte, donde se esperan probables precipitaciones débiles y persistentes que podrán ser localmente moderadas en medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, estará poco nuboso, tendiendo a aparecer intervalos nubosos en la vertiente oeste a partir de las primeras horas del día, donde no se descartan lluvias débiles.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, siendo probables heladas débiles en cotas altas. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. En costas del oeste, predominará el régimen de brisas.
Estará nuboso en el norte de Gran Canaria con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionale.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 18ºC de mínima y los 22ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, y en cumbres, donde no se descartan rachas muy fuertes por la tarde principalmente. Brisas en costas del suroeste.