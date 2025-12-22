La playa de Benijo, más cerca de reabrir: Santa Cruz solicita 2,1 millones para garantizar la seguridad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos, ha solicitado a Turismo del Gobierno de Canarias una subvención de concesión directa para llevar a cabo el proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, ubicada en la zona de Anaga, con un presupuesto total de 2,1 millones de euros.
La solicitud presentada por el Consistorio municipal incluye la documentación técnica del proyecto, el plan de financiación, declaraciones responsables y certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que “la seguridad de nuestros vecinos y visitantes es una prioridad. Por eso hemos pedido esta subvención. La playa de Benijo es un espacio emblemático de nuestra ciudad, y este proyecto permitirá minimizar los riesgos por desprendimientos, garantizando así un entorno más seguro y sostenible para todos”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala la relevancia técnica y ambiental del proyecto a llevar a cabo. “Se trata de una intervención que combina medidas de protección del litoral con la conservación del valor natural del espacio. Hemos trabajado en un proyecto riguroso que contempla todos los aspectos de seguridad y sostenibilidad”, subraya.
Para llevar a cabo el proyecto, con el que se busca reabrir la playa de Benijo, cerrada el pasado año a los ciudadanos tras los desprendimientos de piedras en la ladera, el Ayuntamiento ha solicitado las autorizaciones necesarias al Gobierno de Canarias para intervenir en esta zona de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de protección.
Subvención
Con la concesión de esta subvención, se prevé que el proyecto pueda ejecutarse en los próximos meses, mejorando la seguridad de la playa y protegiendo este importante recurso natural de Santa Cruz.
A este anuncio se une, asimismo, el de la dotación de socorristas todo el año que dispondrán las playas de Anaga a partir de 2026, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado mes. La concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento chicharrero, Gladis de León, afirmó que ya se trabaja en la elaboración del nuevo pliego que regirá la contratación del servicio de salvamento, vigilancia, asistencia, balizamiento y acceso al mar en las zonas costeras del municipio.