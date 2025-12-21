Batucada, botellón y música a todo volumen: las noches de ‘after’ sin control en Cabo Llanos

El sonido de batucadas o el de la música a todo volumen que proviene de coches particulares, convertidos en improvisados bares ambulantes para la celebración de botellones, han convertido la zona de Cabo Llanos, junto al Parque Marítimo de la capital tinerfeña, en un auténtico after hour al aire libre que abre sin control, noche tras noche, sobre todo los fines de semana.
Los vecinos, en concreto los que viven en La Torre 1 y alrededores, aseguran estar ya cansados de no poder dormir y de sufrir, hasta altas horas de la madrugada, el constante ruido que generan los “festivales sorpresas diarios” en una zona considerada residencial, pero que se ha transformado en un nuevo punto de encuentro para numerosos grupos de personas, sobre todo de jóvenes, que se concentran en los aparcamientos del Parque Marítimo o del Palmetum para convertirlos en un espacio de ocio nocturno improvisado.
Los residentes, al borde de la desesperación, han decidido denunciar la situación que viven a través de las redes sociales, para lo cual se ha creado un perfil en Instagram que, bajo el nombre ruidoenlatorre, recopila en vídeos el sonido ambiente con el que deben convivir hasta la madrugada.
El perfil, de nueva creación, ha ido aumentando en seguidores durante las últimas semanas, bajo la curiosa descripción de su creador, quien prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias. No obstante, su descripción es clara: “Soy un vecino de Santa Cruz y vivo en el backstage. Dormir está sobrevalorado. Dj Residente. Si eres vecino de Cabo Llanos y vives de after, sígueme”.
El impulsor hace un llamamiento al resto de vecinos afectados a compartir con humor “lo que todos sufrimos en silencio (bueno… silencio no hay). La idea es acabar con los ruidos o bien unirnos al botellón. No estamos en contra del ocio, pero lo que buscamos es un ocio responsable”, detalla.
El primer vídeo denuncia fue publicado el pasado 9 de diciembre, a las 3 de la mañana. En el audio se escuchan fuertes golpes que, según el vecino, “corresponden al desmonte del evento The Champion Burger, celebrado recientemente en el Palmetum. No solo no se puede dormir cuando hay actividades sino también cuando montan y desmontan las infraestructuras”, alega.
Asimismo, otras grabaciones muestran concentraciones de personas que bailan en los aparcamientos del Parque Marítimo, con el consiguiente ruido de gritos, vidrios rotos y música alta. El último video denuncia subido al perfil fue grabado el pasado fin de semana, donde coincidiendo con el paso de la borrasca Emilia, se observa a personas practicando el botellón junto al Palmetum.
Al respecto, la concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, avanzó a DIARIO DE AVISOS que “en vista de las quejas vecinales se va a programar un refuerzo de las patrullas de la Policía Local en Cabo Llanos, donde es cierto que los últimos fines de semana ha habido eventos musicales en el interior del Parque Marítimo y Palmetum, pero todos finalizan a las 00.00 horas y se cuenta siempre con dispositivo policial hasta el desalojo”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Carlos Tarife, cuyo departamento se encarga de constatar los niveles de ruido del municipio, añadió que “estamos dispuestos a reunirnos con los afectados para analizar la problemática. Si es necesario se harán mediciones para comprobar el exceso de sonidos que dicen padecer durante la noche y poder aplicar medidas correctoras en caso de que se sobrepase el límite de decibelios permitidos”.
En el nuevo Mapa del Ruido de la capital el límite es de 65 decibelios diurnos y 55 decibelios nocturnos, siempre que haya población expuesta.